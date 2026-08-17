Veja como Pedro Emanuel avaliou a estreia de reforços no Vasco

Embora tenha sofrido uma pesada derrota em casa diante do Santos, o Vasco vivenciou a estreia dos principais reforços contratados pela diretoria na recente janela de transferências. O técnico Pedro Emanuel avaliou as próprias escolhas táticas e analisou detalhadamente o desempenho inicial dos novos jogadores.

Enquanto o atacante Facundo Colidio iniciou a partida entre os titulares, o volante Santiago Sosa entrou no gramado logo no começo do confronto devido a uma lesão sofrida por Jair. Sendo assim, o comandante vascaíno aprovou a atuação da dupla em campo.

“Sosa é um jogador novo, só teve quatro ou cinco treinos com a gente, ainda é muito pouco para a gente se inteirar. Eu joguei um pouquinho no fogo, poderia ter optado pelo Barros. Pela forma como estava o jogo, preferi ter mais qualidade na posse, e escolhi o Santiago. Barros fez um excelente jogo na quinta-feira (Sul-Americana). Ele seria um complemento para nós para fechar a caso estivéssemos com vantagem”, explicou o treinador, complementando em seguida sobre a performance do atacante:

“Colidio foi bem. Normalmente, nós tendemos a analisar o jogo de uma forma geral, mais completa. E, até o momento em que sofremos o gol, estávamos claramente por cima no jogo. As alterações que eu faço são no sentido de injetar energia, de nos dar um pouco mais de profundidade, de podermos empurrar um pouco mais o Santos para trás, mesmo tendo criado logo no início duas ou três situações”, justificou.

Próximo desafio do Vasco

Posteriormente a esse revés no campeonato nacional, o Vasco volta as suas atenções totalmente para a Copa Sul-Americana. Desse modo, na próxima quinta-feira (20), às 19h (horário de Brasília), a equipe cruzmaltina visita o Olimpia-PAR no Paraguai pelo jogo de volta das oitavas de final do torneio continental.

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O Vasco precisa urgentemente de uma vitória simples para avançar de fase no tempo regulamentar, ao passo que um novo empate levará a decisão da vaga diretamente para a disputa de pênaltis.

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