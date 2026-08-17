São Paulo x Bolívar: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo joga a vida na Copa Sul-Americana nesta terça-feira (18/8), às 21h30, no Morumbis, pela partida de volta das oitavas de final da competição. O Tricolor encara o Bolívar precisando da vitória em casa, já que no duelo de ida, em La Paz, as equipes empataram em 1 a 1. Em caso de nova igualdade, a vaga será decidida nos pênaltis.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SBT e da ESPN.

Como chega o São Paulo

O Tricolor chega para a partida buscando reencontrar o caminho das vitórias. Afinal, a equipe não vence uma partida oficial há pouco mais de dois meses, justamente na Copa Sul-Americana, contra o Boston River. Além disso, a última apresentação, diante do Coritiba, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro, irritou o torcedor e aumentou o jejum de triunfos, junto com a aproximação da zona de rebaixamento. Contudo, para a partida, o técnico Dorival Júnior deve fazer poucas mudanças na equipe. Tolói, Lucca e Lucas Moura seguem no departamento médico. Já Artur, que voltou a atuar no fim de semana, ainda é dúvida para começar no time titular.

Como chega o Bolívar

Comandado por Alejandro Restrepo, o time boliviano ocupa a segunda posição do Campeonato Boliviano, com 27 pontos em 14 partidas. Aliás, na rodada mais recente, o Bolívar derrotou o Aurora por 4 a 2 e chega embalado para o duelo continental. Além disso, na Copa Sul-Americana, a equipe garantiu vaga nas oitavas após eliminar o Grêmio nos playoffs. Agora, tenta repetir o feito, desta vez no Morumbis, para seguir vivo. Contudo, em comparação ao jogo de ida, o treinador não deve fazer muitas mudanças.

SÃO PAULO X BOLÍVAR

Copa Sul-Americana – Oitavas de Final – Jogo de volta

Data e horário: terça-feira, 18/08/2026, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte e Wendell (Iago); Pablo Maia, Bobadilla e Marcos Antônio; Ferreira (Artur), Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

BOLÍVAR: Lampe; Sagredo, Echeverría, Arreaga e Freita; Robson Matheus, Saavedra, Justiniano e Velásquez; Cauteruccio e Asprilla. Técnico: Alejandro Restrepo.

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Assistentes: Stephen Atoche (PER) e Enrique Pinto (PER)

VAR: Diego Haro (PER)

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