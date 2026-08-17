Palavra no Flamengo é “equilíbrio”, revela Danilo

O zagueiro Danilo, titular do Flamengo durante a goleada por 5 a 1 sobre o Mirassol, no último domingo (16/8), revelou qual é a palavra de ordem no clube: equilíbrio. Segundo o próprio, na zona mista após a vitória, o time não estava péssimo quando os resultados não estavam ocorrendo, bem como não viraram os melhores após bons jogos.

“Nós temos que ser lineares sempre. Eu acredito que, quando o resultado também não veio, não é que as coisas estavam todas ruins. Agora que nós vencemos por 5 a 1 também não temos que estar super felizes, super exaltados”, analisou.

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Dessa forma, revelou que “equilíbrio” é a palavra do momento no Flamengo. Para Danilo, o clube vem se blindando bem após um momento de irregularidade no Brasileirão.

“Obviamente, valorizar o trabalho, mas a palavra equilíbrio é o que a gente vem pregando muito dentro do nosso ambiente. Principalmente nos momentos de mais dificuldade, maior pressão, manter o ambiente blindado da melhor maneira possível e trabalhar dia a dia, melhorando, focando no próximo jogo. É isso que a gente tem feito”, concluiu o zagueiro.

Com a vitória por 5 a 1, o Flamengo cresceu de vez na briga pelo título brasileiro. Afinal, encostou no Palmeiras após mais um tropeço da equipe de Abel Ferreira. Agora, são só três pontos de distância, sendo que o Rubro-Negro tem um jogo a menos. Caso vença tal compromisso – exatamente contra o Mirassol, mas em partida do primeiro turno -, ultrapassaria o Palmeiras por conta do saldo de gols.

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