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Fluminense deve ter apenas uma mudança em decisivo duelo na Libertadores

Fluminense deve ter apenas uma mudança em decisivo duelo na Libertadores
Fluminense deve ter apenas uma mudança em decisivo duelo na Libertadores -

O Fluminense deve apresentar apenas uma alteração em sua escalação para o confronto decisivo contra o Independiente Rivadavia (ARG), marcado para esta terça-feira (18), válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.  A comissão técnica provisória, liderada por Marcão, tende a preservar a base da equipe que superou o Palmeiras por 3 a 2, de virada, no último sábado (15).

Com o objetivo de ajustar os últimos detalhes, o grupo tricolor realiza um treinamento às 16h, no Estádio Feliciano Gambarte, situado em Godoy Cruz. Esta atividade representa o encerramento da preparação e servirá para Marcão oficializar os onze titulares que vão a campo.

A única mudança planejada ocorre no setor defensivo, visto que Thiago Silva retorna ao time principal na vaga de Igor Rabello, que sofreu uma luxação no ombro durante o duelo contra o Palmeiras.

Além disso, Juan Freytes recuperou-se de um edema ósseo no tornozelo direito e volta a integrar o grupo de opções para a partida. Contudo, o lateral-argentino deve iniciar o confronto no banco de reservas.

Fluminense com lesionados

Por outro lado, o departamento médico e o departamento de futebol lidam com desfalques importantes. John Kennedy, principal artilheiro da equipe na temporada, sofreu uma lesão no joelho e corre o risco de não atuar mais ao longo de 2026.

Da mesma forma, Igor Rabello ausenta-se em decorrência da luxação no ombro, enquanto Savarino fica de fora por causa de dores na panturrilha, e Riquelme sequer viajou com a delegação após relatar desconforto no púbis.

LEIA MAIS: Savarino sente dores e desfalca Fluminense na Libertadores

Para garantir a classificação às quartas de final, o Tricolor precisa conquistar uma vitória por qualquer placar, assim como os argentinos buscam o mesmo objetivo.

Caso a partida termine com um novo empate, a vaga será decidida diretamente na disputa por pênaltis. Por fim, o vencedor deste mata-mata enfrentará quem passar do confronto entre Coquimbo Unido, do Chile, e Platense, da Argentina.

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