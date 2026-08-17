Fluminense deve ter apenas uma mudança em decisivo duelo na Libertadores

O Fluminense deve apresentar apenas uma alteração em sua escalação para o confronto decisivo contra o Independiente Rivadavia (ARG), marcado para esta terça-feira (18), válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. A comissão técnica provisória, liderada por Marcão, tende a preservar a base da equipe que superou o Palmeiras por 3 a 2, de virada, no último sábado (15).

Com o objetivo de ajustar os últimos detalhes, o grupo tricolor realiza um treinamento às 16h, no Estádio Feliciano Gambarte, situado em Godoy Cruz. Esta atividade representa o encerramento da preparação e servirá para Marcão oficializar os onze titulares que vão a campo.

A única mudança planejada ocorre no setor defensivo, visto que Thiago Silva retorna ao time principal na vaga de Igor Rabello, que sofreu uma luxação no ombro durante o duelo contra o Palmeiras.

Além disso, Juan Freytes recuperou-se de um edema ósseo no tornozelo direito e volta a integrar o grupo de opções para a partida. Contudo, o lateral-argentino deve iniciar o confronto no banco de reservas.

Fluminense com lesionados

Por outro lado, o departamento médico e o departamento de futebol lidam com desfalques importantes. John Kennedy, principal artilheiro da equipe na temporada, sofreu uma lesão no joelho e corre o risco de não atuar mais ao longo de 2026.

Da mesma forma, Igor Rabello ausenta-se em decorrência da luxação no ombro, enquanto Savarino fica de fora por causa de dores na panturrilha, e Riquelme sequer viajou com a delegação após relatar desconforto no púbis.

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Para garantir a classificação às quartas de final, o Tricolor precisa conquistar uma vitória por qualquer placar, assim como os argentinos buscam o mesmo objetivo.

Caso a partida termine com um novo empate, a vaga será decidida diretamente na disputa por pênaltis. Por fim, o vencedor deste mata-mata enfrentará quem passar do confronto entre Coquimbo Unido, do Chile, e Platense, da Argentina.

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