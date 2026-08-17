Barcelona “convoca” ídolo Busquets para auxiliar Belletti no time B

Sergio Busquets está de volta ao Barcelona em um novo cargo. Isso porque ele será o auxiliar técnico do time B, que é comandado pelo brasileiro Juliano Belletti. A oficialização ocorreu nesta segunda-feira (17) e marca o retorno do ex-volante ao clube três anos após sua saída do elenco principal, onde atuou por 15 temporadas.

Depois disso, o espanhol se transferiu para o Inter Miami, onde jogou por duas temporadas e meia até anunciar a aposentadoria. Agora, o Barcelona pretende aproveitar sua experiência para contribuir na formação dos jovens atletas, reforçando o trabalho diário do elenco e o desenvolvimento dos jogadores.

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Busquets: experiência a serviço da base

Revelado em La Masia, Busquets ascendeu ao time principal em 2008/09 e se tornou peça fundamental em um dos períodos mais vitoriosos da história blaugrana. Ao longo de sua trajetória, disputou 722 partidas pelo Barcelona, sendo o terceiro jogador com mais jogos na história do clube, e conquistou 32 títulos. A saber, nove LaLigas, sete Copas do Rei, sete Supercopas da Espanha, três Ligas dos Campeões, três Supercopas da Europa e três Mundiais de Clubes.

Na seleção espanhola, Busquets também deixou sua marca. Ele integrou a geração que dominou o futebol internacional entre 2008 e 2012, conquistando a Copa do Mundo de 2010 e a Eurocopa de 2012. Agora, inicia uma nova fase como auxiliar técnico, trazendo toda essa bagagem para ajudar na formação de talentos e na consolidação do projeto esportivo do Barcelona.

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