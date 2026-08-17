Neymar atende torcedores vascaínos após vitória do Santos

O Santos ganhou um importante respiro na luta contra o rebaixamento ao vencer o Vasco por 3 a 0, neste domingo (16), em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Gabigol, Willian Arão e Luan Peres, velhos conhecidos do futebol carioca, o Peixe aproveitou o confronto direto e conquistou três pontos importantes. Mas o dia não foi especial só esportivamente, já que a partida também representou a realização do sonho de algumas crianças.

Com o resultado, o Santos chegou aos 25 pontos e assumiu a 14ª colocação. Assim, além de deixar o Z4, o time ganhou confiança para a sequência do Brasileirão. Por outro lado, o Vasco perdeu uma oportunidade importante de pontuar diante de um concorrente direto e aumentou a pressão na luta contra a queda.

Após o apito final, Neymar deixou São Januário sem falar com a imprensa. O atacante optou por não conceder entrevista aos jornalistas, mas, antes de deixar o local, o camisa 10 fez questão de atender alguns torcedores mirins. O atacante parou para conversar brevemente com um grupo de vascaínos e, além disso, tirou fotos com os fãs do Cruzmaltino.

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Com Neymar, Santos respira no Brasileiro

O retrospecto do Peixe com o camisa 10 em campo é bem diferente, positivamente falando. O Santos chega a um desempenho próximo a 52% de aproveitamento com o jogador à disposição, acumulando até o momento sete vitórias, o mesmo número de empates e quatro derrotas. Sem ele, o rendimento cai drasticamente para 36%.

Neymar ainda não está confirmado no próximo compromisso do Santos, visto que a comissão técnica ainda avaliará as condições físicas de todos os atletas para definir o planejamento. O Peixe encara o Macará às 19h da próxima quinta-feira (20), fora de casa, pelo duelo de volta da Copa Sul-Americana. A equipe paulista venceu o duelo de ida por 2 a 1 e tem a vantagem do empate.

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