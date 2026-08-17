Grêmio pode ter até três desfalques contra o Bragantino

O Grêmio pode ter até três desfalques para enfrentar o Red Bull Bragantino no próximo domingo (23), às 16h (de Brasília). A partida ocorrerá no Cícero Souza Marques, pela 24ª rodada do Brasileirão. A defesa concentra os principais problemas para a montagem da equipe. Kannemann está suspenso, enquanto Gustavo Martins passará por avaliação após deixar o campo contra o Atlético.

Kannemann recebeu o terceiro cartão amarelo durante a derrota para o Galo e cumprirá suspensão automática. O zagueiro argentino entrou no segundo tempo justamente no lugar de Gustavo Martins. Dessa forma, o defensor não poderá participar do próximo compromisso gremista na competição. Até o momento, Kannemann disputou apenas quatro partidas pelo Tricolor Gaúcho até aqui.

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Gustavo Martins e Nardoni serão avaliados

Gustavo Martins apresentou um problema físico durante a partida e deixou o gramado na Arena MRV. O jogador já havia relatado pequenas dores ao longo da semana, segundo Luís Castro. Durante o confronto, os problemas aumentaram e provocaram a substituição. Assim, Wagner Leonardo aparece como principal candidato para formar a dupla de zaga com Wallace no domingo.

Outro jogador que preocupa é Nardoni, que deixou a partida com dores no joelho direito. O volante recebeu atendimento e colocou gelo no local ainda no banco de reservas. O argentino será submetido a exames durante a semana. Além disso, o croata Krovinovic surge como principal alternativa para ocupar a vaga caso Nardoni não tenha condições de atuar.

Por outro lado, o Grêmio espera contar novamente com Villasanti e Marlon diante do Bragantino. A dupla não entrou em campo no confronto deste domingo e participou dos últimos treinamentos. De acordo com Luís Castro, o DM não liberou os jogadores. Além disso, Danilo Barbosa pode ser outra novidade, caso seja regularizado durante a semana. O volante, aliás, também pode atuar como zagueiro.

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