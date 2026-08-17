Corriqueiro: Flamengo dispara como melhor ataque do Brasileirão

Ao massacrar o Mirassol por 5 a 1 no último domingo (16/8), o Flamengo não só se aproximou do líder Palmeiras como não o fazia desde março – três pontos -, como assumiu o primeiro posto em um quesito importante. Afinal, a equipe do técnico Leonardo Jardim chegou aos 44 gols no Brasileirão e voltou a ter o melhor ataque do certame.

No sábado (15/8), ao perder por 3 a 2 para o Fluminense, no Maracanã, o Verdão chegou aos 40 gols, ultrapassando momentaneamente o Fla, que estava “estacionado” nos 39, visto que só jogaria no domingo. Então, ao marcar cinco vezes, a equipe de Leonardo Jardim foi aos 44, dando sequência a uma constante do Rubro-Negro nesses últimos anos. Venha com o Jogada10 para entender.

LEIA MAIS: Flamengo cresce de produção e ganha força na briga pelo título

De 2018 até 2025 (oito temporadas), o Flamengo terminou com o melhor ataque do Brasileirão em cinco oportunidades. Só não conseguiu tal feito em 2018, quando foi vice-campeão e marcou 59 vezes; 2020, ao terminar em quinto, anotando 60 gols, e 2023, quando finalizou o certame em quarto, marcando 56 vezes.

Títulos e gols

Nos anos em que foi campeão – 2019, 2020 e 2025 -, o Fla conseguiu vencer a corrida pela artilharia. Marcou, respectivamente, 86, 68 e 78. O ano do título com Jorge Jesus, aliás, marcou a temporada em que o Rubro-Negro mais marcou no Brasileirão por pontos corridos, com uma incrível média de 2,26 p/j.

Mas, além destes três anos citados, o Fla também ficou com o melhor ataque em outras duas ocasiões. Em 2021, completando o “hat-trick” (três anos seguidos com o melhor ataque), quando foi vice-campeão e marcou, dessa forma, 69 gols. Em 2024, voltou a conferir a artilharia do certame, marcando 61 vezes em uma campanha terminada na terceira posição.

Anos em que o Flamengo teve o melhor ataque do Brasileirão

2026* – 44 (vice-líder) – 2,0 p/j

2025 – 78 (campeão) – 2,05 p/j

2024 – 61 (terceiro colocado) – 1,60 p/j

2021 – 69 (vice-campeão) – 1,81 p/j

2020 – 68 (campeão) – 1,78 p/j

2019 – 86 (campeão) – 2,26 p/j

*Em andamento

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.