Goleiro falha sozinho, marca contra e se complica na Suécia

O Örgryte saiu de campo com um prejuízo enorme na luta para escapar do rebaixamento no Campeonato Sueco. A derrota por 3 a 1 para o Brommapojkarna, neste domingo, teve um lance que chamou atenção: o goleiro Hampus Gustafsson acabou colocando a bola para dentro da própria meta em uma falha pouco comum.
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O erro aconteceu no segundo tempo, quando Benjamin Laturnus tocou para trás e deixou Gustafsson com a bola nos pés. Sem nenhum jogador do Brommapojkarna por perto, o goleiro tentou controlar o passe, mas perdeu completamente o domínio. A bola passou entre suas pernas e seguiu em direção ao gol até cruzar a linha.
O gol recolocou o Brommapojkarna na frente e mudou o rumo da partida. O Örgryte não encontrou forças para buscar novamente o empate e acabou sofrendo mais um gol. Com o resultado, a equipe deixou escapar pontos importantes na parte de baixo da tabela, enquanto o adversário ganhou uma vitória valiosa na luta pela permanência.
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