Independiente Rivadavia x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

O Fluminense entra em campo nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, pelas oitavas de final da Copa Libertadores diante do Independiente Rivadavia (ARG). O Tricolor precisa obrigatoriamente de uma vitória fora de casa para avançar na competição.

Vale lembrar que, no primeiro jogo, o empate sem gols no Maracanã custou o emprego do técnico Luís Zubeldía, pois, para não desperdiçar a temporada, a diretoria resolveu trocar o comando e manteve Marcão de forma interina para este duelo decisivo, com a ideia de buscar um novo comandante para as quartas de final caso a equipe avance.

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A partida terá transmissão do Disney +

Historicamente, este será o quarto confronto entre as equipes no torneio continental. Visto que, na fase de grupos, o Rivadavia venceu no Rio de Janeiro e empatou jogando em casa, antes de somar mais um resultado indigesto para o Tricolor com o 0 a 0 dentro do Maracanã já nestas oitavas de final.

Como chega o Fluminense

No que tange à preparação tricolor, o técnico interino Marcão estreou com o pé direito no comando ao conseguir uma grande virada sobre o Palmeiras. Isso fez o Fluminense retomar o caminho das vitórias após um jejum de oito partidas e manter a mesma base titular para este compromisso crucial.

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Além disso, a única mudança na equipe passa pela entrada de Thiago Silva no lugar de Igor Rabello, ao passo que Freytes já está recuperado de lesão. Ao que tudo indica, o defensor vai figurar como opção no banco de reservas, embora Savarino e John Kennedy continuem lesionados e não viajem com o restante do elenco.

Como chega o Rivadavia

Além disso, do outro lado do gramado, o Independiente Rivadavia chega ao segundo confronto ostentando a vantagem de atuar diante de sua torcida em solo argentino. Portanto, após segurar o empate sem gols no Maracanã, a equipe precisa de uma vitória simples para garantir a classificação no tempo regulamentar. Consequentemente, evitar a tensão de uma decisão por pênaltis.

Dessa forma, para atingir esse objetivo, o técnico Alfredo Berti deve repetir a mesma escalação que neutralizou o ataque carioca no Rio de Janeiro. Em suma, ele está apostando na solidez defensiva e no fator local com o intuito de eliminar o atual campeão.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA (ARG) X FLUMINENSE

Copa Libertadores- Oitavas de final

Local: Estádio Malvinas Argentinas, Mendoza, Argentina

Data e hora: 18/8/2026, às 19h (de Brasília)

INDEPENDIENTE RIVADAVIA (ARG): Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Iván Villalba, Studer e Elordi; Tomás Bottari, Leonel Bucca e Matías Fernández; Maximiliano Salas e Alex Arce. Técnico: Alfredo Berti.

FLUMINENSE Fábio; Guga, Jemmes, Thiago Silva e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso; Canobbio, Soteldo e Hulk. Técnico: Marcão

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

Auxiliares: David Fuentes (COL) e Miguel Roldan (COL)

VAR: Leonard Mosquera (COL)

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