Internacional mira Sanabria, mas Cremonese exige venda direta

O Internacional tem mais um obstáculo na busca por um novo centroavante para a sequência da temporada. O clube gaúcho demonstrou interesse em Antonio Sanabria, mas a negociação esbarra na postura da Cremonese. Rebaixado para a Série B italiana, o clube não pretende liberar o atacante paraguaio por empréstimo. A intenção é negociar o jogador em definitivo como fonte de receita.

Aos 30 anos, Sanabria ainda um ativo importante da equipe italiana. A Cremonese comprou o centroavante do Torino no ano passado por 2,5 milhões de euros, cerca de R$ 15 milhões na época. Dessa forma, a diretoria entende que o atleta possui mercado e pode gerar recursos para os cofres do clube. Além disso, a equipe trabalha para reforçar o elenco antes do início da nova temporada.

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Sanabria perde espaço e pode deixar a Itália

Sanabria retornou recentemente aos trabalhos depois de disputar a Copa do Mundo pela seleção do Paraguai. O atacante só se reapresentou à Cremonese na semana passada e ainda busca recuperar o ritmo. Mesmo assim, ficou fora da lista de relacionados para o duelo desta segunda-feira (17), contra a Sampdoria, pela Copa Itália. A ausência aumenta os sinais de que uma negociação pode acontecer nos próximos dias.

A situação também envolve o meia norueguês Morten Thorsby. Em julho, o diretor esportivo Christian Botturi já havia indicado que os dois jogadores poderiam deixar o clube. “São jogadores da Cremonese, mas o valor deles atingiu um patamar acima da Série B”, declarou o dirigente. Segundo ele, portanto, a saída dos atletas estava sendo considerada pela diretoria.

O interesse colorado ganhou força após a dificuldade para avançar por outro paraguaio. Álex Arce segue envolvido na disputa da Libertadores pelo Independiente Rivadavia, que vetou sua saída antes do confronto desta terça-feira (18), contra o Fluminense. Além disso, os argentinos pedem US$ 3,5 milhões, mais de R$ 18 milhões, para liberar o centroavante. Assim, o cenário financeiro pesa diretamente nas escolhas do Inter.

Desde a saída de Rafael Borré para o River Plate, o Internacional procura um novo camisa 9. A necessidade, porém, acontece em meio à crise econômica enfrentada pelo clube, o que reduz a margem para grandes investimentos. Nesse contexto, Sanabria aparece como alternativa, mas a exigência da Cremonese pode dificultar o negócio. Da mesma forma, Cédric Bakambu também não chegou a um acordo financeiro com o Colorado, apesar de estar livre no mercado. O Internacional, agora, precisa encontrar uma solução que caiba no orçamento e resolva uma das principais carências do elenco.

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