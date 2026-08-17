Flamengo pode ter reforço de Bruno Henrique contra o Cruzeiro

O Flamengo pode contar com um importante reforço caseiro para o duelo de quarta-feira (19/8), contra o Cruzeiro, pelas oitavas de final da Libertadores. Trata-se do atacante Bruno Henrique, que treinou nesta segunda-feira (17/8), no CT Ninho do Urubu, e pode voltar aos relacionados.

O experiente jogador apresentou melhora das dores no tornozelo esquerdo, segundo informações do “Uol” desta segunda. Dessa forma, ficará à disposição do técnico Leonardo Jardim para o duelo decisivo contra o Cruzeiro.

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Foi no jogo de ida, na última quarta-feira (12/8), aliás, que Bruno Henrique se machucou. Logo aos 10′ da partida no Mineirão, em Belo Horizonte, o craque sofreu entrada de sola de Matheus Henrique, volante do Cruzeiro, caindo com muitas dores no tornozelo esquerdo. Ao fim do prélio, Bruno Henrique revelou inchaço na região dos ligamentos, além de reclamar da não expulsão do jogador adversário.

Dessa forma, o Rubro-Negro optou por poupá-lo da viagem a Mirassol, onde a equipe bateu os donos da casa por 5 a 1, no último domingo (16/8). BH27 seguiu no Rio de Janeiro para focar na recuperação e não fez falta, visto que o Fla goleou impiedosamente o Leão Caipira. Agora, caberá a Leonardo Jardim definir se o camisa 27 será titular na volta contra o Cruzeiro, quarta, no Maracanã.

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