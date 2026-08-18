Igor Thiago completa um ano do primeiro gol pelo Brentford

O primeiro gol marcado pelo centroavante Igor Thiago em jogos oficiais com a camisa do Brentford completou um ano nesta segunda-feira (17). O brasileiro balançou as redes contra o Nottingham Forest, na primeira rodada da Premier League na temporada 2025/2026.

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Ao longo da última temporada, o atacante marcou 25 gols em todas as competições, sendo 22 na Premier League. Com a marca, Igor Thiago terminou o Campeonato Inglês como vice-artilheiro, atrás apenas do norueguês Erling Haaland, do Manchester City.

Para a próxima temporada, o Igor Thiago segue como um dos principais jogadores do Brentford. Ao mesmo tempo, o brasileiro estrelou a campanha do novo uniforme do clube nas partidas de visitante de 26/27, inspirado no universo dos agentes secretos de “Kingsman”, e dirigida por Matthew Vaughn, criador da franquia cinematográfica e sócio minoritário do time.

Além disso, nos amistosos de pré-temporada, Igor também manteve o faro de gol. Até o momento, o centroavante marcou em ambas as partidas preparatórias disputadas pelo Brentford. Na vitória por 4 a 2 sobre o Rennes, anotou um gol. Já diante do Eintracht Frankfurt, participou do placar com dois gols na goleada por 7 a 0 do clube inglês.

O Brentford estreia na Premier League 2026/2027 no próximo sábado (22), diante do Tottenham, em casa, às 13h30 (de Brasília).

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