G3X mira novos passos após título na Kings League e busca taça inédita no Brasil

O título mundial elevou o patamar do G3X dentro da Kings League, mas o projeto de Gaules e companhia já tem um novo objetivo pela frente. Depois de conquistar a Kings World Cup Clubs em Milão, a equipe brasileira volta as atenções para a disputa nacional em busca de um troféu que ainda não conseguiu levantar.

A conquista internacional encerrou uma sequência de finais frustrantes para o G3X. Em 2025, a equipe terminou como vice-campeã da Kings Cup. Já em 2026, perdeu a decisão da Kings League Brasil para o DesimpaiN. Agora, porém, o time chega ao cenário nacional com o título mundial no currículo e a confiança reforçada após uma campanha dominante na Itália.

Em Milão, o G3X venceu o Alpak FC por 9 a 5 na decisão e contou com uma atuação histórica de Kelvin Oliveira. O camisa 10 marcou seis gols na final e terminou o torneio como um dos principais nomes da competição. Andreas Vaz também se destacou e recebeu o prêmio de MVP do Mundial.

Mais do que colocar o G3X no topo da modalidade, a conquista reforça um projeto que busca crescer dentro e fora das quadras. A organização já trabalha na expansão de sua estrutura, com iniciativas voltadas para treinamento, produção de conteúdo e novas oportunidades comerciais.

G3X agora quer título da Kings League no Brasil

Dentro de campo, entretanto, a missão agora é diferente. Depois de bater na trave em duas decisões no Brasil, o G3X terá a oportunidade de transformar o título mundial em combustível para finalmente conquistar uma competição nacional.

A equipe chega com mais experiência e também com jogadores valorizados após o desempenho em Milão. O desafio será transportar esse momento para a Kings League Brasil e superar novamente os adversários que impediram o primeiro título nacional.

Assim, o G3X começa um novo capítulo depois de alcançar o maior troféu de sua história. Campeão mundial, o time agora tenta acabar com o jejum doméstico e conquistar, enfim, uma taça no Brasil.

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