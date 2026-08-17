Ineficiência ofensiva do Corinthians rende cobranças de Kaio César

Após o revés para o Cruzeiro, Kaio César afirmou que, ao lado de Pedro Raul, tem se cobrado para ajudar mais o Corinthians. Afinal, o sistema ofensivo do Corinthians tem tido muita dificuldade em meio aos desfalques em um momento chave da temporada.

Pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Timão perdeu por 2 a 1 para a Raposa na Neo Química Arena. A equipe paulista contou com quase todos os titulares, teve maior volume de jogo e criou oportunidades, mas não conseguiu transformar as chances em gols. O Cruzeiro, por sua vez, utilizou uma equipe mista.

“Eu e o Pedro Raul estamos nos cobrando muito porque a gente precisa entregar mais para o Corinthians. Somos dois atacantes de um time muito grande. Não pode sair ter dois ou três jogos sem marcar gols ou dar assistência. A gente precisa se cobrar mais e ajudar mais o Corinthians”, disse.

No momento, o jovem soma sete partidas sem marcar ou dar assistência. O atacante fez seu último gol contra o Remo, na retomada das competições após a pausa para a Copa do Mundo.

Pedro Raul, por sua vez, atravessou um longo período sem marcar. O atacante passou os primeiros 25 jogos do ano em branco, mas encontrou as redes em partidas consecutivas contra Internacional e Red Bull Bragantino. Depois disso, não marcou nos dois compromissos seguintes.

Desfalques em profusão

Os desfalques no ataque representam o principal desafio para o técnico Fernando Diniz. Yuri Alberto, Vitinho, Kayke e Zakaria Labyad estão machucados. Além disso, Memphis Depay não renovou o contrato, enquanto Wesley não concluiu a transferência por causa dos transfer bans e foi para o Cruzeiro.

O Corinthians volta a campo nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Rosario Central, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. As equipes empataram por 0 a 0 no primeiro confronto.

“É saber jogar um jogo de Libertadores, porque, como lá na Argentina, vai ser uma guerra, mas a gente vai jogar aqui no nosso estádio, com a nossa torcida, em um campo em que a bola corre mais, em que a gente se sente mais à vontade. Tem que pegar essas coisas para levar para o nosso lado e sair vitorioso”, concluiu.

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