Comissão da Seleção acompanha rodada do Brasileirão

A comissão técnica da Seleção Brasileira acompanhou dois jogos da 23ª rodada do Brasileirão neste último fim de semana. A CBF enviou representantes para São Januário e para o Maracanã, de olho na próxima Data Fifa. No domingo (16/8), o coordenador executivo geral de Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, esteve em São Januário. Ao lado do analista de desempenho Thomaz Araújo, ele acompanhou a vitória do Santos por 3 a 0 sobre o Vasco.

Um dia antes, no sábado (15/8), o coordenador técnico Juan Santos esteve no Maracanã. Ele acompanhou Fluminense x Palmeiras ao lado do coordenador de preparação física Cristiano Nunes e do analista Bruno Baquete, aliás. O Tricolor venceu por 3 a 2 em um jogaço.

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Seleção tem Data Fifa em breve

A CBF, afinal, mantém o monitoramento dos clubes brasileiros como parte da preparação para a próxima Data Fifa, marcada para setembro e outubro, quando a Seleção encara a Austrália (duas vezes) e a Índia. Além disso, a comissão técnica também trabalha na sequência do projeto de Carlo Ancelotti à frente da Seleção.

Rodrigo Caetano, então, destacou a importância de acompanhar as equipes nacionais de perto. Segundo ele, o departamento mantém observações sobre todos os clubes do futebol brasileiro.

“É muito bom presenciarmos um jogo com o estádio cheio e um clássico entre dois grandes clubes do país. Nosso trabalho de observação engloba todos os times, é muito importante estarmos perto o mais perto possível das equipes”, afirmou Caetano ao site da CBF.

Enquanto isso, Ancelotti viajou para a Europa nesta semana. O treinador vai se reunir com integrantes de sua comissão técnica que trabalham no continente. A viagem também permitirá que o italiano acompanhe de perto o início das principais ligas europeias. Desde o retorno após a Copa do Mundo, o técnico tem concentrado esforços no processo de renovação da Seleção Brasileira.

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