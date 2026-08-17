Atlético fecha parceria com clube africano de Kelly Key

O Atlético oficializou uma parceria com o Kiala FC, de Viana, em Angola, para ampliar a captação e o desenvolvimento de jovens jogadores africanos. O clube mineiro recebeu a cantora Kelly Key e Mico Freitas para formalizar o acordo. A iniciativa, desse modo, prevê o acompanhamento de talentos visando futuras oportunidades no futebol brasileiro.

A artista esteve na Cidade do Galo no domingo e conheceu as instalações do Galo. Em seguida, a cantora acompanhou a partida contra o Grêmio, na Arena MRV. Na sequência, participou da assinatura do contrato entre os clubes. O acordo estabelece uma relação voltada principalmente ao processo de formação e identificação de atletas.

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Kiala FC atende cerca de 70 adolescentes

Fundado em outubro de 2023, o Kiala FC fica em Viana, a cerca de 18 quilômetros de Luanda, capital de Angola. O projeto atende aproximadamente 70 adolescentes e é administrado por Kelly Key em parceria com Mico Freitas. Inicialmente, a iniciativa tinha caráter social. Dessa forma, também busca ampliar a visibilidade do trabalho de formação realizado no país africano.

O gerente da base do Galo, Luiz Carlos Azevedo, já conhece Mico Freitas de sua passagem pelo Vasco. Em 2024, quando trabalhava no Flamengo, o dirigente recebeu o empresário angolano para aproximar as relações entre o projeto e a base rubro-negra. Dessa forma, o contato entre os profissionais contribuiu para a construção da nova parceria com o clube mineiro.

O Atlético monitora o futebol africano desde a temporada passada. Neste ano, o clube contratou Mamady Cissé, meia de 18 anos nascido em Guiné, na África. O jogador chegou ao Alvinegro em maio e, por fim, integra o projeto de formação do clube.

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