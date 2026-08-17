Vasco avalia nova proposta por equatoriano John Mercado

O Vasco segue mantendo o atacante John Mercado, de 24 anos e atualmente no Sparta Praga, da República Tcheca, como um dos seus principais alvos. Embora o Cruz-Maltino tenha oficializado uma proposta pelo atleta, a diretoria do clube tcheco recusou a investida. Por ora, o clube demonstra total resistência em relação a qualquer negociação neste momento.

Por um lado, a cúpula europeia considera o jogador peça fundamental no elenco e sequer deseja ouvir valores pelo passe do ponta. O próprio atleta já demonstrou entusiasmo com a possibilidade de vestir a camisa vascaína e sinalizou positivamente para a mudança ao Rio de Janeiro.

A despeito da postura irredutível dos tchecos, a diretoria carioca aposta em uma reviravolta fundamentada na recente eliminação do Sparta Praga na fase preliminar da Liga dos Campeões da Europa. Consequentemente, os dirigentes do clube brasileiro acreditam que o revés continental possa flexibilizar a postura da equipe europeia, abrindo espaço para novas tratativas financeiras.

Em termos de desempenho recente, o atacante acumula números expressivos, registrando dois gols e uma assistência em seis partidas disputadas na atual temporada. Além disso, o equatoriano manteve o protagonismo desde o ciclo anterior, período em que balançou as redes dez vezes em 37 compromissos oficiais.

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Embora seja natural do Equador, o ponta construiu parte de sua formação nas categorias de base do Athletico Paranaense, além de ter defendido o CSA por empréstimo antes de atuar no futebol português e, posteriormente, transferir-se para o território tcheco.

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