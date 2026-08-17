Leila Pereira apoia Abel antes de jogo decisivo do Palmeiras: “Total confiança”

Leila Pereira saiu em defesa de Abel Ferreira e do elenco do Palmeiras antes do confronto decisivo contra o Cerro Porteño, pelas oitavas da Libertadores. Assim, a presidente reafirmou a confiança no trabalho da comissão técnica e dos jogadores, apesar da fase negativa da equipe.

“Com minha total confiança, vamos em frente em busca de nossos objetivos. Temos muito a celebrar. O importante é que a Presidente do Palmeiras acredita no trabalho da comissão técnica, do diretor de futebol e em nossos jogadores. Vamos em frente. Avanti Palestra!”, escreveu a presidente, em uma rede social.

Dessa forma, o Alviverde empatou por 1 a 1 no jogo de ida, em São Paulo, e precisa vencer na Nueva Olla, em Assunção, para avançar às quartas de final. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

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A pressão sobre Abel Ferreira aumentou após a derrota por 3 a 2 para o Fluminense, no último sábado (15), no Maracanã. Afinal, o resultado ampliou para quatro partidas a sequência sem vitórias do Palmeiras, a pior da temporada até o momento.

O período de instabilidade também reduziu a vantagem do Verdão na liderança do Campeonato Brasileiro. Nesse sentido, a diferença, que chegou a oito pontos, caiu para três. O Flamengo, segundo colocado, ainda tem um jogo a menos.

Apesar dos resultados recentes, Leila Pereira mantém o respaldo à comissão técnica e ao elenco para um dos principais compromissos da temporada. Por fim, o vencedor do duelo entre Palmeiras e Cerro Porteño enfrenta nas quartas de final o vencedor de LDU e Mirassol.

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