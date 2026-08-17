Deyverson provoca torcida e se envolve em confusão no Equador

Deyverson foi novamente protagonista de uma cena polêmica no futebol sul-americano. O atacante da LDU provocou a torcida do Aucas durante a vitória por 1 a 0, neste domingo (16), pelo Campeonato Equatoriano, e acabou se envolvendo em uma discussão com jogadores adversários nos minutos finais da partida.

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O episódio aconteceu já nos acréscimos. Após uma disputa pela bola, Deyverson levantou e passou a interagir com os torcedores do Aucas. O brasileiro sorriu e fez provocações em direção às arquibancadas, atitude que rapidamente gerou reclamações dos jogadores da equipe mandante.

A situação saiu do controle e os atletas da LDU precisaram intervir para evitar que a discussão aumentasse. Mesmo sendo retirado pelos companheiros, Deyverson recebeu cartão amarelo pela confusão.

Mesmo assim, a LDU garantiu os três pontos com gol de Quiñónez. O resultado levou a equipe aos 38 pontos, na quinta posição do Campeonato Equatoriano. Por outro lado, o Aucas permanece em terceiro, com 41 pontos.

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