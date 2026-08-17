Khellven volta aos treinos, e Ramón Sosa vira desfalque no Palmeiras

O Palmeiras iniciou na manhã deste domingo (16), na Academia de Futebol, a preparação para o confronto contra o Cerro Porteño-PAR. As equipes se enfrentam na quarta-feira (19), às 19h (de Brasília) , no Nueva Olla, em Assunção, pelo jogo de volta das oitavas da Libertadores. Na partida de ida, no Nubank Parque, houve empate por 1 a 1.

Os jogadores que começaram a derrota por 3 a 2 para o Fluminense, no sábado (15), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, fizeram trabalhos regenerativos no centro de recovery e neurociência.

Os demais atletas, com a participação de jogadores das categorias de base, foram ao campo e disputaram um coletivo de dez contra dez. A atividade teve ênfases específicas para a preparação da equipe para o duelo decisivo.

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Khellven, que perdeu os últimos jogos por causa de uma lesão na coxa direita, apresentou evolução no tratamento. O lateral-direito iniciou a transição física no gramado com acompanhamento do Núcleo de Saúde e Performance.

Ramón Sosa, por outro lado, tornou-se preocupação para a comissão técnica. O atacante deixou o jogo contra o Fluminense após sentir a coxa e passou por exames, que apontaram uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Por fim, o jogador já iniciou o tratamento no centro de excelência.

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