Inter x Remo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

O Internacional recebe o Remo nesta segunda-feira (17/8), às 20h, no Beira-Rio, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado carrega uma sequência de seis jogos sem vitória na Série A e soma apenas 23 pontos na 16ª posição, enquanto o Leão Azul aparece em 19º, com 22, dentro da zona de rebaixamento.

A Voz do Esporte entra em campo às 18h, ao vivo, para acompanhar tudo. Christian Raphael narra o embate, com o auxílio luxuoso de Henrique Neves nos comentários e Vitor Revez nas reportagens.

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