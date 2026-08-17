Cruzeiro ganha reforço contra o Flamengo pela Libertadores

O Cruzeiro terá Kaique Kenji à disposição para enfrentar o Flamengo nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A partida vale uma vaga nas quartas de final da Libertadores. O atacante não participou do duelo contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, por cumprir suspensão automática.

O nipo-brasileiro recebeu o terceiro cartão amarelo na competição nacional e precisou ficar fora da partida do último domingo (16). Com o cumprimento da suspensão, o jogador retorna naturalmente à lista de relacionados para o confronto decisivo no Rio de Janeiro. A tendência, porém, é que o camisa 70 comece a partida entre as opções no banco de reservas.

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Wesley também pode voltar ao ataque

Revelado pelas categorias de base do Cruzeiro, Kenji apresentou evolução desde a chegada de Artur Jorge. Nesta temporada, o atacante disputou 19 partidas e marcou dois gols. No entanto, o jogador não vive o melhor momento individual no ano e deverá ter uma nova oportunidade entre os relacionados para a decisão.

Além disso, o Cruzeiro pode contar com outro retorno no setor ofensivo. Wesley foi titular no primeiro jogo contra o Flamengo, mas não participou da partida diante do Corinthians. O atacante ficou fora da relação por controle de carga. Agora, a expectativa é que volte a ser opção para Artur Jorge no Maracanã.

Contratado recentemente por empréstimo, Wesley soma duas partidas pelo Cruzeiro e marcou um gol. O confronto de ida contra o Flamengo terminou empatado no Mineirão. Assim, quem vencer no Maracanã garante classificação para as quartas. Em caso de novo empate, a vaga será definida nos pênaltis. O vencedor enfrentará Independiente Del Valle ou Deportes Tolima.

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