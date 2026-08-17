G3X x DesimpaiN: rivalidade aumenta após Mundial da Kings League

A rivalidade entre G3X e DesimpaiN ganhou uma dimensão inédita durante o Mundial de Clubes da Kings League. O que começou como uma disputa esportiva pelo título brasileiro terminou com uma confusão entre integrantes das duas equipes em Milão e, dias depois, um novo confronto dentro de campo. No fim, o G3X levou a melhor por 6 a 5 nas quartas de final e avançou até conquistar o título mundial.

A rivalidade começou antes mesmo do Mundial de Clubes da Kings League. Na final do segundo split da Kings League Brasil, as duas equipes fizeram uma partida marcada por muita intensidade, brigas e entradas mais firmes. No fim, o DesimpaiN levou a melhor nos shootouts, após empate por 5 a 5, e ficou com o título nacional.

Confusão no Mundial da Kings League

O resultado abriu um novo capítulo na disputa entre os projetos. Se a decisão brasileira já havia colocado Gaules, Renato Vicente e seus respectivos times em lados opostos, o reencontro no Mundial, em Milão, acrescentou ainda mais tensão à rivalidade.

Poucos dias antes de voltarem a se enfrentar dentro de campo, integrantes das duas equipes protagonizaram uma confusão no hotel onde as delegações estavam hospedadas. O episódio envolveu Gaules e o goleiro Gui GK, do DesimpaiN, que acabou punido pela organização da competição após uma investigação do Comitê de Competição e Disciplina.

Antes disso, a Kings League já havia aplicado uma punição aos dois clubes pela confusão. Assim, G3X e DesimpaiN precisaram atuar com um jogador a menos durante dois minutos em seus respectivos jogos da segunda rodada do Mundial.

Contudo, a situação de Gui GK ganhou um desfecho mais severo. Afinal, a organização considerou a conduta do goleiro muito grave e o suspendeu de todas as partidas restantes do torneio. O DesimpaiN, por sua vez, recebeu autorização para inscrever Alberto Calabro como substituto.

Mesmo em meio à polêmica, o DesimpaiN avançou no Mundial. Depois da derrota na estreia, a equipe se recuperou, passou pelo DR7 na repescagem e garantiu uma vaga nas quartas de final. O destino, então, colocou novamente G3X e DesimpaiN frente a frente.

Desta vez, o G3X levou a melhor por 6 a 5 e eliminou o rival. A vitória serviu como resposta esportiva após a derrota na final brasileira e colocou a equipe de Gaules no caminho do título mundial. Na sequência, o time superou o Ultimate Móstoles e bateu o Alpak FC na decisão para conquistar a taça em Milão.

Rivalidade aflorada

Assim, a rivalidade que nasceu em uma final nacional marcada por contato físico e tensão ganhou proporções internacionais. O DesimpaiN levou o primeiro duelo valendo taça, mas o G3X respondeu no Mundial. Agora, cada novo encontro entre os dois projetos terá também o peso dos capítulos acumulados nos últimos meses.

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