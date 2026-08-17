Chapecoense acerta com o meia-atacante Miguel Carvalho

A Chapecoense fechou a contratação do meia-atacante Miguel Carvalho, de 21 anos, para reforçar o elenco. Brasileiro naturalizado espanhol, o jogador chega por empréstimo junto ao Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita. O atleta desembarca em Chapecó na tarde desta terça-feira (18) para realizar os procedimentos e assinar com o Verdão do Oeste.
De acordo com o repórter Arthur Albuquerque, Miguel Carvalho terá contrato com a Chape até 2027. A chegada do jogador faz parte do planejamento do clube para a próxima temporada. Dessa forma, a equipe catarinense incorpora uma nova opção para o setor ofensivo.
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Miguel Carvalho tem formação na Europa
Miguel é oriundo da base do Espanyol, onde ganhou espaço na equipe B. Além disso, o meia-atacante também passou pela base do Wolverhampton, da Inglaterra, antes de voltar para a Espanha. Em seguida, defendeu o Mérida. Assim, construiu parte da formação entre diferentes centros do futebol europeu.
Em 2025, Miguel Carvalho seguiu para a Arábia Saudita. O jogador atuou pelo Al-Qadisiyah e também pelo Al-Hazm durante sua passagem pelo país. Agora, retorna ao futebol brasileiro para defender a Chapecoense. O empréstimo prevê vínculo com o clube catarinense até 2027.
Pelas seleções de base da Espanha, Miguel Carvalho conquistou um título importante em 2024. O jogador integrou a equipe espanhola campeã da Eurocopa Sub-19. Com a contratação, a Chapecoense passa a contar com um atleta de 21 anos que possui formação internacional e experiência em diferentes clubes.
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