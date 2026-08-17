Internacional anuncia Niclas Eliasson por empréstimo até 2027

O Internacional anunciou nesta segunda-feira (17) a contratação de Niclas Eliasson. O vínculo com o Colorado é válido até junho de 2027 e prevê opção de compra ao término do período. Assim, o jogador passa a integrar o elenco colorado para a sequência da temporada. O atacante sueco, de 30 anos, chega por empréstimo do AEK, da Grécia.
Anteriormente, o atacante havia sido oferecido ao Atlético. Além disso, o jogador também esteve na mira do Grêmio em 2025 e chegou a sinalizar positivamente para atuar pelo clube. O atleta, aliás, possui descendência brasileira e, por isso, não ocupa uma vaga de estrangeiro na Copa do Brasil e no Brasileirão.
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Eliasson construiu carreira no futebol europeu
Revelado pelo Falkenbergs, da Suécia, Eliasson também defendeu AIK e IFK Norrkoping durante o início da carreira. Logo depois, o atacante deixou o futebol sueco e seguiu para a Inglaterra. Na sequência, vestiu a camisa do Bristol City. Em seguida, passou pelo Nîmes, da França, antes de, por fim, chegar ao futebol grego.
A transferência para o AEK marcou uma nova etapa na carreira do nórdico-brasileiro. Agora, Eliasson retorna ao Brasil para defender o Internacional. O jogador desembarca em Porto Alegre depois de uma trajetória construída em quatro países europeus. Dessa forma, passa a ser mais uma alternativa para o setor ofensivo do elenco colorado.
Em 2026, Eliasson soma 12 partidas pelo AEK, sendo 13 como titular, conforme os números divulgados sobre a temporada. O atacante ainda não marcou gols e também não registrou assistências no período. No Colorado, o jogador terá contrato de empréstimo até junho de 2027. Ao final do vínculo, o clube poderá exercer a opção de compra prevista no acordo.
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