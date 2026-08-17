Universidad Católica x Estudiantes: onde assistir, escalações e arbitragem

A definição de um dos qualificados para as quartas de final da Libertadores acontece na próxima terça-feira (18) no duelo entre Universidad Católica e Estudiantes. Na ida, o confronto que aconteceu na cidade de La Plata terminou 1 a 1. Desse modo, quem vencer está classificado para encarar Rosario Central ou Corinthians.
Onde assistir
O jogo que acontece às 21h30 (de Brasília), em Santiago, terá transmissão da ESPN e do sistema de streaming Disney+.
Como chega a Universidad Católica
Depois da partida de ida, na Libertadores, os Cruzados não disputaram nenhum compromisso em caráter nacional. Dessa forma, o elenco do técnico Daniel Garnero não teve nenhuma baixa e chega descansado para o confronto decisivo. Mesmo assim, a expectativa é de uma escalação diferente da partida na Argentina, pois Agustín Farías ou o experiente Gary Medel são candidatos a substituir Bernardo Cerezo na zaga chilena.
Como chega o Estudiantes
Para buscar a vaga longe de seus domínios, o Pincharrata teve desempenho mais do que suficiente para dar uma injeção de ânimo. No clássico local, diante do Gimnasia, o time de modificações pontuais aplicou um sonoro 4 a 0 em partida que ocorreu no Estádio UNO. Foi o segundo triunfo do Estudiantes em cinco rodadas do Clausura local, elevando o time a sétima posição do Grupo A, com seis pontos.
UNIVERSIDAD CATÓLICA x ESTUDIANTES
Libertadores – Oitavas de final (Volta)
Data e horário: 16/08/2026 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Claro Arena, em Santiago (CHI)
UNIVERSIDAD CATÓLICA: Bernedo; González, Farías, Ampuero e Mena; Zuqui, Valencia e Martínez; Corral, Giani e Gómez. Técnico: Daniel Garnero.
ESTUDIANTES: Muslera; Meza, Núñez, Tomás Palacios e Benedetti; Piovi, Castro, Pérez, Tiago Palacios e Tobio; Carrillo. Técnico: Alexander Medina.
Árbitro: Wilmar Roldán (COL)
Assistentes: Jhon Leon (COL) e Jhon Gallego (COL)
VAR: David Rodríguez (COL)
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