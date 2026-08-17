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CBF recebe visita de Zico para troca sobre categorias de base

CBF recebe visita de Zico para troca sobre categorias de base
CBF recebe visita de Zico para troca sobre categorias de base -

A CBF recebeu o ex-jogador Zico nesta segunda-feira (17/8) em sua sede no Rio de Janeiro para discutir o desenvolvimento das categorias de base do futebol brasileiro. Durante o encontro, divulgado pela própria entidade, o ex-craque compartilhou experiências do trabalho de formação realizado no Centro de Futebol Zico (CFZ).

A reunião também abordou possíveis iniciativas conjuntas entre a CBF e o centro de treinamento. Zico, então, colocou a estrutura do CFZ à disposição para futuras atividades e projetos voltados à formação de jovens jogadores.

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O encontro contou com a participação do diretor executivo da CBF, Helder Melillo; do coordenador executivo geral de Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano; do diretor de Registros e Transferências, Enio Gualberto; e do chefe de gabinete, Hugo Teixeira.

A reunião terminou com uma homenagem ao ex-camisa 10 da Seleção Brasileira. Zico recebeu uma placa em reconhecimento à trajetória construída no futebol e à contribuição para o esporte brasileiro. A entidade também entregou ao ídolo uma camisa personalizada da Seleção. A peça traz o nome de Zico e o número 10.

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