CBF recebe visita de Zico para troca sobre categorias de base

A CBF recebeu o ex-jogador Zico nesta segunda-feira (17/8) em sua sede no Rio de Janeiro para discutir o desenvolvimento das categorias de base do futebol brasileiro. Durante o encontro, divulgado pela própria entidade, o ex-craque compartilhou experiências do trabalho de formação realizado no Centro de Futebol Zico (CFZ).

A reunião também abordou possíveis iniciativas conjuntas entre a CBF e o centro de treinamento. Zico, então, colocou a estrutura do CFZ à disposição para futuras atividades e projetos voltados à formação de jovens jogadores.

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O encontro contou com a participação do diretor executivo da CBF, Helder Melillo; do coordenador executivo geral de Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano; do diretor de Registros e Transferências, Enio Gualberto; e do chefe de gabinete, Hugo Teixeira.

A reunião terminou com uma homenagem ao ex-camisa 10 da Seleção Brasileira. Zico recebeu uma placa em reconhecimento à trajetória construída no futebol e à contribuição para o esporte brasileiro. A entidade também entregou ao ídolo uma camisa personalizada da Seleção. A peça traz o nome de Zico e o número 10.

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