Diretor da Fifa deixa cargo após criticar projeto de Infantino

O vínculo de Kevin Lamour com a Fifa chegou ao fim nesta segunda-feira (17). O executivo deixou o cargo de diretor de operações da entidade após fazer críticas públicas a Gianni Infantino e ao projeto Fifa Forward Enterprise (FFE), que prevê a participação de investidores privados em competições organizadas pela federação.

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A polêmica começou no fim de julho, quando Lamour afirmou à Associated Press que Infantino havia “enganado” funcionários ao apresentar os planos para o FFE. De acordo com o projeto, investidores privados poderiam adquirir participações relacionadas à Copa do Mundo e a outros torneios da Fifa.

A saída foi confirmada pela própria entidade em comunicado enviado ao The Athletic. Dessa maneira, a Fifa informou que a relação profissional com Lamour terminou em 17 de agosto e agradeceu pelos dois anos de trabalho. A organização também afirmou que não faria outros comentários sobre o caso.

Ex-funcionário da Uefa, onde já havia trabalhado com Infantino, Lamour se posicionou de forma dura contra o projeto. Em julho, classificou o FFE como uma iniciativa conduzida por uma única pessoa e defendeu que dirigentes do futebol analisassem a proposta antes de qualquer avanço.

Na ocasião, o executivo também admitiu que poderia perder o emprego por causa de suas declarações. De acordo com ele, estava disposto a assumir as consequências caso sua posição provocasse sua saída da entidade.

Mudanças na Fifa

A demissão ocorreu por meio de um comunicado interno de Mattias Grafström, secretário-geral da Fifa, que enviou um e-mail agradecendo a Lamour pelos serviços prestados. O executivo não é o primeiro integrante da estrutura da entidade a deixar o cargo em meio à controvérsia. Em julho, Carlos Cordeiro, conselheiro sênior de Infantino, também deixou a Fifa após se opor ao projeto.

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