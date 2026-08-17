Cruzeiro encaminha saída do jovem meia-atacante Akiles

O Cruzeiro está próximo de definir a saída de Akiles, meia-atacante de 18 anos contratado em 2024 junto ao Paranavaí-PR. O jogador tem negociações avançadas para deixar o clube em definitivo. De acordo com a Itatiaia, o destino deve ser uma equipe do Nordeste, ainda não divulgada.

Akiles perdeu espaço no time sub-20 da Raposa e não entra em campo desde 23 de junho. Na ocasião, participou do segundo tempo do empate com o América-MG, pelo Brasileirão. As partes trabalham para concluir a transferência nos próximos dias. O jogador tem vínculo com o Cruzeiro desde 2024.

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Polêmica com camisa do Flamengo

Recentemente, Akiles se envolveu em uma polêmica nas redes sociais após publicar uma foto usando uma camisa do Flamengo durante um treino de musculação. O registro foi compartilhado nos stories do Instagram e provocou protestos de parte da torcida do Cruzeiro. A repercussão, nesse sentido, ocorreu antes da manifestação do jogador nesta segunda-feira (17).

Akiles publicou um pedido de desculpas aos torcedores: “Errei, me arrependo e posso afirmar com certeza que já estou aprendendo com minha atitude. Vou trabalhar dia após dia para merecer a confiança de todos”, escreveu o meia-atacante. Conforme apuração da reportagem, porém, a saída não tem relação direta com o extracampo, mas de questões técnicas.

Atualmente, Akiles disputou nove partidas e marcou um gol. Além disso, o jogador também integrou o elenco do Cruzeiro, que foi campeão da Copinha em janeiro. Anteriormente, o atleta passou pelas categorias de base de Palmeiras e Atlético-GO.

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