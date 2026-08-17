Benfica arrasa o Casa Pia no Português: 7 a 0

Após o tropeço na primeira rodada, ao empatar com o Vizeu, o Benfica venceu a primeira na temporada 2026/27 do Campeonato Português. Foi até Rio Maior visitar o Casa Pia, no Estádio Municipal, e arrasou o adversário por 7 a 0. Prestianni, logo no primeiro minuto, abriu o placar. Rafa Silva, ainda no primeiro tempo, ampliou. Na etapa final, Pavlidis arrasou, fazendo três gols, um deles belíssimo. Ofori, contra, e Jhon Durán completaram a goleada.

Um fato curioso: este é o 51º jogo de invencibilidade do em Campeonato Português. São 15 jogos da temporada 2024/25, os 34 de 2025/26 — quando o Benfica terminou em 3º, mas sem perder — e os dois desta temporada. E há uma coincidência: a última derrota foi em 25/1/2025, exatamente para o Casa Pia, no mesmo Estádio Municipal de Rio Maior.

Assim, o Benfica chega aos 4 pontos, ao lado de Sporting, Nacional e Santa Clara, mas atrás dos times 100%: o atual campeão Porto, Arouca e Marítimo, todos com seis pontos. O Casa Pia tem zero, assim como Vitória de Guimarães e Rio Ave.

Benfica abre frente no primeiro tempo

Apesar de jogar fora de casa, o Benfica entrou como favorito diante do abismo técnico que tem sobre o rival. Logo nos primeiros minutos, o gigante lisboeta mostrou ao que veio. Prestianni atacou pela esquerda, cortou para o meio e, da entrada da área, finalizou. O zagueiro Sousa tentou cortar, mas sua cabeçada matou o goleiro André Gomes, que estava se deslocando para o seu lado direito e viu a bola entrar pelo lado esquerdo.

Aos 13 minutos, as Águias ampliaram. Rafa Silva roubou a bola na intermediária de ataque, triangulou com Pavlidis, recebeu na área e chutou para fazer 2 a 0. O time visitante ainda teve chances para ampliar, com Sudakov, que, cara a cara com o goleiro, chutou para André Gomes mandar para escanteio.

Cinco gols da Águias no intervalo de 16 minutos

No segundo tempo, Pavlidis arrebentou. Fez três gols em um intervalo de sete minutos. Logo após o início da etapa final, aos dois, triangulou com Rafa Silva e fez o terceiro. Aos quatro, no lance mais belo do jogo, driblou três marcadores e chutou colocado, sem chance para André. Depois, aos nove, concluiu de primeira um cruzamento da direita. Aos 13, Dahl recebeu pela esquerda e cruzou. Ofori tentou salvar, mas marcou contra. Aos 16, dois minutos depois de entrar no lugar de Pavlidis, o colombiano Jhon Durán deixou o dele, chutando da entrada da área e fazendo 7 a 0

Depois, com tamanha vantagem, o Benfica passou a deixar o tempo passar, sem manter a pegada que poderia levá-lo a uma goleada histórica. De relevante apenas a expulsão de Kaly, do Casa Pia, nos acréscimos. Ele entrou aos 33 da etapa final e conseguiu levar dois amarelos.

Na sua próxima partida Português, o Benfica enfrenta o Estoril na segunda-feira, 31/8. Mas, antes, os lisboetas jogam pela Liga Europa. O jogo de ida dos playoffs para a fase de grupos, contra o AGF, da Dinamarca, será no dia 20.

Jogos da 2ª rodada do Português

Sexta-feira (14/8)

Sporting 3×2 Vitória de Guimarães

Sábado (15/8)

Alverca 2×2 Estrela da Amadora

Académica de Viseu 0x1 Santa Clara

Rio Ave 0x2 Porto

Domingo (16/8)

Nacional 2×0 Estoril

Arouca 4×0 Moreirense

Famalicão 1×2 Marítimo

Segunda-feira (17/8)

Casa Pia 0x7 Benfica

Adiado

Braga x Gil Vicente*

(*) O jogo Braga x Gil Vicente inicialmente estava programado para o sábado Mas foi adiado pois o elenio do Braga teve um surto de infeções gastrointestinais envolvendo pelo menos sete de seus jogadores.

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