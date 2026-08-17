Corinthians perde jogador importante para duelo contra o Coritiba

O Corinthians perdeu por 2 a 1 para o Cruzeiro neste domingo (16), na Neo Química Arena, e também ganhou uma baixa para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o meio-campista Rodrigo Garro recebeu o terceiro cartão amarelo nos acréscimos e terá de cumprir suspensão automática.

As equipes fizeram um jogo aberto pela 23ª rodada, com oportunidades para os dois lados. O Timão teve mais posse de bola no primeiro tempo e criou boas chances, mas não conseguiu aproveitar o domínio para marcar. Aos 28′, o próprio argentino assustou ao acertar a trave.

Ainda no primeiro tempo, Bruno Rodrigues colocou a Raposa à frente. No entanto, depois de Gustavo Henrique deixar tudo igual, a equipe paulista não conseguiu sustentar o empate e sofreu um tento de Wanderson.

Com o triunfo em São Paulo, o Cruzeiro chegou aos 36 pontos e assumiu a quinta posição na tabela. Já os comandados do técnico Fernando Diniz ocupam a nona colocação, com 32 pontos.

Por fim, o Timão mede forças com o Coritiba, no Couto Pereira, pela próxima rodada do campeonato, domingo (23), às 19h30 (de Brasília). Antes desse compromisso, o Corinthians encara o Rosario Central nesta quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. A primeira partida terminou em 0 a 0.

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