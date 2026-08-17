Entenda por que o Botafogo demora a demitir Franclim

O tempo passa, e Franclim Carvalho segue no Botafogo, ainda que respirando por aparelhos. Mas afinal de contas, por que o clube tem postergado a saída do técnico de Miranda do Corvo? A resposta está na chegada do empresário Gabriel de Alba, sócio fundador e diretor da GDA Luma, empresa que ficará à frente da gestão da SAF do Glorioso, no lugar de John Textor, afastado, em abril, por decisão do Tribunal Arbitral da Federação Getúlio Vargas (FGV). O novo mandachuva do Mais Tradicional desembarca nesta terça-feira (18), no Rio de Janeiro.

Gabriel de Alba estará no Rio de Janeiro para, além de assinar a papelada para ser, oficialmente, o controlador da SAF, participa também destas primeiras decisões no futebol, como a queda de Franclim e a busca por um novo treinador para a equipe alvinegra.

Nesta segunda-feira (17), após uma logística complexa de dois jogos fora de casa, em Cusco e em Salvador, o elenco do Botafogo e a comissão técnica ganharam folga. A equipe volta a trabalhar no Espaço Lonier na terça, sem Franclim e com Rodrigo Bellão, do sub-20, no comando e de forma interina, inclusive, no jogo de quinta-feira, contra o Cienciano, na quinta-feira (20), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O Alvinegro precisa vencer por seis gols de vantagem para chegar às quartas de final da Sul-Americana, sem o drama dos pênaltis. Na ida, na semana passada, no Peru, o Botafogo perdeu por 6 a 1, resultado que culminou na crise, agravada ainda pela derrota para o Vitória por 1 a 0, no Barradão, no último domingo (16), pelo Campeonato Brasileiro. Antes deste tsunami, Franclim Carvalho tinha estabilidade no cargo.

Sobre a nova investidora do Botafogo

A GDA, que ficará com 90% da SAF, tem como especialidade atacar “ativos podres”. Em outras palavras, empresas que podem ser adquiridas por valores abaixo do mercado por conta de problemas financeiros. Mas com um alto potencial para reestruturação.

Em fevereiro deste ano, Textor, ainda à frente da SAF, conseguiu aprovar um empréstimo de 25 milhões de dólares (R$ 124 milhões) justamente da GDA, mas com juros elevados. Com a grana, o Botafogo saiu do transfer ban por conta de uma dívida com o Atlanta United (EUA) pela aquisição do meia Almada, em junho de 2024.

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