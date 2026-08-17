Fenerbahçe x Lyon: escalações e onde assistir

O Fenerbahçe recebe o Lyon nesta terça-feira (18), às 16h (de Brasília), no Estádio Şükrü Saracoğlu, em Istambul, pelo jogo de ida dos playoffs da Champions 2026/27. O confronto coloca frente a frente duas equipes que buscam uma vaga na fase de liga da competição. A decisão acontece no dia 26 de agosto, no Groupama Stadium, na França.

O Fenerbahçe tenta voltar à fase principal da Champions pela primeira vez desde a temporada 2008/09, enquanto o Lyon busca disputar novamente o torneio após ficar fora desde 2019/20.

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Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).

Como chega o Fenerbahçe

O Fenerbahçe chega ao duelo pressionado depois de começar a temporada com derrota no Campeonato Turco. A equipe perdeu por 2 a 1 para o Gençlerbirliği no último sábado. Antes disso, porém, o time havia eliminado Górnik Zabrze e Sturm Graz nas fases anteriores da Champions e chega aos playoffs após uma campanha consistente no torneio.

No entanto, para a partida em Istambul, o Fenerbahçe terá problemas importantes no elenco. Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde e Anthony Musaba estão fora por questões físicas. A principal novidade é Romelu Lukaku, recém-contratado pelo clube e já inscrito na Champions. O belga está disponível, mas ainda existe cautela em relação à sua utilização desde o início.

Como chega o Lyon

Por outro lado, o Lyon chega mais confiante após uma grande reação na fase anterior da Champions. Depois de perder por 2 a 1 para o Sparta Praga no primeiro jogo, a equipe venceu os tchecos por 3 a 0 no Groupama Stadium e avançou com 4 a 2 no placar agregado. Como a Ligue 1 ainda não começou para o clube, o confronto em Istambul será o principal compromisso competitivo do Lyon neste início de temporada.

Paulo Fonseca terá algumas baixas para o primeiro encontro com o Fenerbahçe. Pavel Sulc e Khalis Merah estão fora, enquanto Nicolas Tagliafico também não viajou para a Turquia. Por outro lado, o treinador conta com jogadores importantes como Corentin Tolisso, que teve participação decisiva na classificação contra o Sparta Praga, e Lois Openda, uma das principais opções ofensivas da equipe.

FENERBAHÇE X LYON

Playoffs da Champions 2026/27

Data e horário: terça-feira, 18/08/2026, às 16h (de Brasília).

Local: Estádio Şükrü Saracoğlu, em Istambul, na Turquia.

FENERBAHÇE: Ederson; Semedo, Skriniar, Aké e Brown; Guendouzi, Kanté, Greenwood, Asensio e Akturkoglu; Muriqi. Técnico: Ismail Kartal.

LYON: Greif; Maitland-Niles, Kluivert, Niakhaté e Abner Vinicius; Tessmann, Morton, Nuamah, Tolisso e Fofana; Openda. Técnico: Paulo Fonseca.

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