Goiás x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Goiás e Juventude se enfrentam nesta terça-feira (18), às 21h35, no Estádio Hailé Pinheiro, a famosa Serrinha, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Esmeraldino busca uma sequência de vitórias para se colocar um dos candidatos ao acesso à elite do futebol. O Jaconero, por sua vez, está na briga pelo título e procura manter o desempenho.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, Disney+, GOAT e RedeTV!.

Como chega o Goiás

O Goiás encara uma certa pressão por resultados. Na última rodada, a equiper perdeu para o líder Criciúma por 1 a 0, no Estádio Heriberto Hülse. O Esmeraldino soma 32 pontos em 22 partidas, com nove vitórias, cinco empates e oito derrotas, aproveitamento de 48%. A campanha, assim, mantém o time esmeraldino distante das primeiras colocações e aumenta a importância de uma vitória diante de sua torcida.

Além disso, o goleiro Tadeu tem grandes chances de voltar ao time titular para alegria do torcedor. Recuperado da fratura na tíbia que o afastou dos gramados desde maio, o camisa 1, portanto, deu mais um passo em seu retorno ao ficar no banco de reservas diante do Criciúma.

Como chega o Juventude

Do outro lado, o Juventude vive situação mais confortável. A equipe gaúcha ocupa a segunda colocação, com 39 pontos em 22 jogos, somando 11 vitórias, seis empates e cinco derrotas, aproveitamento de 59%. Na última rodada, ficou no empate sem gols com o Fortaleza, em Caxias do Sul. O time, afinal, aparece atrás apenas do Criciúma, líder da Série B com 43 pontos.

Dentro de campo, o técnico Maurício Barbieri perdeu dois titulares por suspensão. O zagueiro Marcos Paulo e o volante Lucas Mineiro receberam o terceiro cartão amarelo e desfalcam a equipe. Gabriel Pinheiro entra na zaga e Luan Martins no meio-campo. Entretanto, Pablo Roberto, que volta a ficar à disposição, e Gabriel Pires disputam vaga com MP.

GOIÁS x JUVENTUDE

Série B do Campeonato Brasileiro – 22ª rodada

Data-Hora: 18/8/2026 (terça-feira), às 21h35 (de Brasília)

Local: Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia (GO)

GOIÁS: Thiago Rodrigues (Tadeu); Rodrigo Soares, Luiz Felipe, Ramon Menezes e Nicolas; Filipe Machado, Juninho (Gegê), Lourenço e Lucas Lima; Cadu e Kadu Sousa. Técnico: Mozart.

JUVENTUDE: Pedro Rocha; Titi (Rodrigo Sam), Gabriel Pinheiro e Marcos Paulo; Aderlan, Lucas Mineiro, Raí Silva e Patryck Lanza (Diogo Barbosa); Fábio Lima, Alisson Safira e MP. Técnico: Maurício Barbieri.

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva e Leonardo Henrique Pereira (Ambos MG)

VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)

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