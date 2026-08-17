Hugo Moura marca duas vezes e vive início de destaque na Arábia Saudita

Hugo Moura começou sua trajetória pelo Al Fayha, da Arábia Saudita, da melhor maneira possível. Após balançar as redes na estreia pela liga nacional, o volante voltou a marcar nesta segunda-feira (17), desta vez em dose dupla, na vitória por 2 a 0 sobre o Al Adalah, pela Copa do Rei Saudita. Recém-contratado, o brasileiro já assumiu a titularidade e vem ganhando espaço no elenco comandado pelo técnico Fábio Carille.

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A Copa do Rei Saudita reúne equipes das diferentes divisões do país e dá ao campeão uma vaga direta na Champions da Ásia da próxima temporada. Fora de casa, o Al Fayha enfrentou o Al Adalah, equipe da segunda divisão, e construiu a vitória ainda no primeiro tempo. Aos 40 minutos, Hugo recebeu na entrada da área e finalizou de primeira para abrir o placar. Cinco minutos depois, o camisa 5 recebeu a bola mais distante do gol, avançou e acertou uma finalização sem chances para o goleiro adversário.

“Com certeza é motivo de muita felicidade para mim. Começar em um novo clube nunca é fácil, principalmente sendo fora do meu país e longe da minha família, mas esse começo, desde a pré-temporada, vem sendo muito abençoado. Preciso agradecer ao professor Carille, que me ajudou bastante nessa adaptação e vem me dando liberdade para jogar no meio-campo. Fico feliz em poder ajudar a equipe com esses gols e espero que possamos conquistar grandes coisas juntos”, disse.

Por fim, o Al Fayha volta a campo na quinta-feira (20), desta vez pelo Campeonato Saudita. A equipe recebe o Al-Hilal, atual vice-campeão nacional, pela segunda rodada.

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