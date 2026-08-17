Diniz mantém cautela, e Yuri Alberto segue como dúvida no Corinthians

O Corinthians define nesta quinta-feira (20) quem ficará com a vaga na próxima fase da Libertadores contra o Rosario Central, de Ángel Di María. Assim, as equipes empataram por 0 a 0 no jogo de ida das oitavas, na Argentina, e o Timão precisa vencer na Neo Química Arena para avançar no tempo normal.

No entanto, Yuri Alberto não participou da primeira partida em Rosário e ainda representa uma dúvida para o confronto decisivo. Vale lembrar que o centroavante sofreu uma lesão muscular na coxa direita. O técnico Fernando Diniz, por sua vez, falou sobre a possibilidade de contar com o centroavante no duelo decisivo.

“Sobre o Yuri, a gente precisa esperar mais um pouco. Não consigo te falar hoje qual é a situação dele. Se a gente puder contar com ele vai ser ótimo, mas a gente não tem uma informação muito precisa de como vai desenvolver o Yuri daqui para frente. Ele está evoluindo dia após dia, deu uma melhorada na lesão, mas não dá para eu falar se ele tem alguma condição de jogar na quinta-feira”, respondeu o técnico.

Prováveis substitutos

Caso o centroavante permaneça fora da equipe, Pedro Raul surge como principal opção para ocupar a vaga. O atacante ganhou espaço e tem iniciado as partidas como titular desde a lesão do camisa 9.

Gui Negão também aparece como alternativa para o setor ofensivo. O jovem entrou no segundo tempo da derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, neste domingo (16), pelo Brasileirão.

Os desfalques no ataque representam o principal desafio para o técnico Fernando Diniz. Yuri Alberto, Vitinho, Kayke e Zakaria Labyad estão machucados. Além disso, Memphis Depay não renovou o contrato, enquanto Wesley não concluiu a transferência e foi para o Cruzeiro.



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