Heidenheim x Bayern de Munique: escalações e onde assistir

O Bayern de Munique faz seu último amistoso de pré-temporada nesta terça-feira (18), quando visita o Heidenheim, na Voith-Arena, às 13h (de Brasília). A partida será mais uma oportunidade para o técnico Vincent Kompany ajustar a equipe antes do início oficial da temporada 2026/27, que começa no sábado (22), contra o Borussia Dortmund, pela Supercopa Franz Beckenbauer.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pela FC Bayern TV.

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Como chega o Bayern de Munique

A expectativa é pela presença de Harry Kane, Michael Olise e Dayot Upamecano, que retornaram da Copa do Mundo e ainda buscam ritmo de jogo. Serge Gnabry e Lennart Karl também podem ganhar alguns minutos após se recuperarem de problemas físicos. Além disso, o novo reforço Ismael Saibari, que deu uma assistência na estreia contra o RB Leipzig, também aparece como candidato a começar entre os titulares.

Por outro lado, Kompany tem algumas preocupações no elenco. Konrad Laimer, Minjae Kim e Jamal Musiala deixaram a vitória sobre o Leipzig com problemas físicos e são dúvidas para o amistoso. A comissão técnica deve evitar correr riscos antes do primeiro compromisso oficial da temporada.

Como chega o Heidenheim

O Heidenheim chega ao confronto já em ritmo de competição. A equipe disputou as duas primeiras rodadas da Bundesliga 2 e começou a campanha com uma vitória por 4 a 3 sobre o recém-promovido Osnabrück. Na rodada seguinte, porém, sofreu uma goleada por 4 a 1 para o Hertha Berlin, fora de casa.

O técnico Frank Schmidt espera que o duelo contra o atual campeão alemão sirva como motivação para a equipe reagir. Por fim, após o amistoso, o Heidenheim volta as atenções para a Copa da Alemanha, onde enfrenta o SSV Jeddeloh II no dia 23 de agosto, pela primeira fase da competição.

HEIDENHEIM X BAYERN DE MUNIQUE

Amistoso Internacional

Data e horário: terça-feira, 18/08/2026, às 13h (de Brasília).

Local: Voith-Arena, em Heidenheim.

HEIDENHEIM: Diant Ramaj; Marnon-Thomas Busch, Patrick Mainka, Jonas Föhrenbach, Hennes Behrens; Jan Schöppner, Niklas Dorsch, Julian Niehues; Arijon Ibrahimović, Eren Dinkçi e Budu Zivzivadze. Técnico: Frank Schmidt.

BAYERN DE MUNIQUE: Jonas Urbig; Josip Stanišić, Kim Min-jae, Jonathan Tah, Hiroki Itō; Konrad Laimer, Aleksandar Pavlović, Leon Goretzka, Jamal Musiala; Michael Olise e Nicolas Jackson. Técnico: Vincent Kompany.

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