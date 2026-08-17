O Fluminense já se encontra em Mendoza, na Argentina, onde enfrenta o Independiente Rivadia, nesta terça-feira (18/8), às 19h, pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores. Antes do último treino antes do duelo decisivo, o lateral-direito Guga ressaltou a mudança de energia no elenco após a saída do técnico Luis Zubeldía.

“Futebol tem dessas. Já passamos por isso em várias situações. Às vezes não está dando certo e é necessária a mudança. Mesmo sabendo que nosso comandante era um cara importante, que tinha o carinho de todo grupo e que a gente acreditava nas ideias. Mas não vinha dando certo. A mudança de energia dentro do ambiente foi o principal fator para a virada de chave”, disse o lateral-direito.

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Pensamento e tática

Guga, aliás, espera um jogo com cenário semelhante ao do último sábado, mesmo longe do Maracanã. O Flu, afinal, venceu o líder Palmeiras de virada.

“A gente tem total condição de impor nosso ritmo. Pela nossa grandeza, pelos jogadores e características que temos. Viemos com o pensamento de ter o controle do jogo. Sabemos que é um time difícil. Tem contra-ataque, bola parada. É semelhante ao que a gente enfrentou no sábado contra o Palmeiras. Vamos ter a iniciativa e buscar a classificação dentro dos 90 minutos, com muito respeito e atenção”, projetou.

Após o empate por 0 a 0 no Maracanã, qualquer vitória coloca o time tricolor nas quartas de final do torneio continental. Novo empate, portanto, leva a decisão da vaga para os pênaltis.

“Não podemos entrar nesse jogo de trocação. É um time que contra-ataca muito. Se a gente conseguir ter o controle, evitar forçar bola por dentro para não dar o contra-ataque, é fundamental para ter mais volume e segurança”, apontou.

“Estávamos desconectados”

O lateral, aliás, ainda reconheceu as cobranças externas e internas. Ele afirmou que os jogadores estavam desconectados nos últimos jogos, mas conseguiram recuperar a atenção diante do Palmeiras.

“Acho que agora é conseguir manter o nível de intensidade e atenção. Era o que estava faltando antes. Comentamos que estávamos um pouco desconectados dentro do campo e não conseguimos encontrar. E tivemos muito isso no jogo contra o Palmeiras. É o que o Marcão tem cobrado muito. Sábado mostramos que somos capazes de buscar coisas grandes. A maior cobrança é manter o nível de atuação com atenção e intensidade do que capacidade técnica, que todo mundo sabe que temos e muita”, disse.

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