Imprensa internacional detona postura de Thiago Mendes com Neymar

Thiago Mendes, do Vasco, ganhou destaque na imprensa internacional após não cumprimentar Neymar antes do duelo entre o Cruz-Maltino e Santos, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Os dois jogadores já tiveram rixas no futebol francês e levaram para o Brasil.

“Marca”, principal jornal da Espanha, e “L’Équipe”, referência esportiva na França, destacaram o começo de brigas entre os jogadores desde 2020. Naquele ano, Thiago Mendes, afinal, lesionou Neymar em uma partida entre PSG e Lyon pelo Campeonato Francês.

“A reconciliação terá que esperar. (…) Quase seis anos depois, os dois ainda não parecem dispostos a fazer as pazes. Eles já haviam se desentendido em fevereiro, durante o primeiro turno do campeonato: Thiago Mendes deu uma cabeçada (bem) leve em Neymar após uma comemoração considerada desrespeitosa pelo capitão do Santos”, escreveu o artigo do L’Équipe.

Por outro lado, portal “Bitbol”, da Colômbia, foi mais negativo: Thiago Mendes “humilhou” Neymar, mas que o volante do Vasco ficou com uma “imagem ridícula”.

“O gesto eleva novamente a tensão e confirma que o distanciamento pessoal entre os dois brasileiros não diminuiu com o tempo”, ressaltou.

Neymar nega “treta”

Neymar, aliás, se manifestou nas redes sociais e negou, sem citar o nome de Thiago Mendes, qualquer rivalidade com o jogador do Vasco.

“Estou vendo essa ‘loucuralhada’ que está tendo aí, essa comparação, rivalidade… Para, pelo amor de Deus. Não existe rivalidade nenhuma. Tenho coisas melhores para resolver do que ficar nisso de rivalidade”, ressaltou.

Desentendimentos

O histórico de desentendimentos entre Neymar e Thiago Mendes teve um dos seus momentos mais marcantes em dezembro de 2020, quando jogavam no futebol francês por PSG e Lyon, respectivamente. Na ocasião, o volante deu um carrinho violento no atacante nos minutos finais da partida, resultando na saída do atacante de maca, na expulsão do volante após revisão do VAR e em uma suspensão posterior de três jogos aplicada pela Federação Francesa.

Anos mais tarde, o reencontro dos atletas ocorreu no futebol brasileiro, durante um confronto entre Santos e Vasco na Vila Belmiro, válido pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A rivalidade voltou a tona em campo, marcada por um novo desentendimento no qual Neymar chamou o volante de “babaca”.

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