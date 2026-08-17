Destaque do Grêmio, Carlos Vinícius recusa proposta do América-MEX

Carlos Vinicius recebeu proposta do América do México nas últimas semanas. O artilheiro do Grêmio na temporada, entretanto, recusou a oferta, mas está livre para assinar com outra equipe e ainda não tem permanência assegurada em Porto Alegre. A informação é do “ge”.

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Desde julho, quando o centroavante conquistou o direito de assinar um pré-contrato, o atleta vem intensificando os contatos com interessados. No entanto, recusou todas as investidas de clubes da Série A, da MLS e do México.

Em paralelo, o Grêmio negocia a ampliação do vínculo do artilheiro por mais dois anos, já que ele não atingiu as metas para a renovação automática prevista no contrato anterior.

Carlos Vinicius é o artilheiro do time na temporada com 18 gols em jogos oficiais. Atualmente, o centroavante vive jejum de quatro jogos. Até o momento, Carlos soma 30 gols em 54 partidas pelo Grêmio.

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