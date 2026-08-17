Tolima x Del Valle: onde assistir, escalações e arbitragem

Tolima e Independiente del Valle iniciam, nesta terça-feira, 18/8, a luta por um lugar nas quartas de final da Libertadores. A partida será no estádio Manuel Toro, em Ibagué, na Colômbia, e deveria ter sido disputada na terça-feira da semana passada. Porém, por causa do terremoto de magnitude 7,4 que atingiu a Colômbia foi remarcada para esta terça. O duelo será às 21h30 (de Brasília).

Este mata-mata terá a partida de volta no dia 25, no Equador. O vencedor jogará contra Flamengo ou Cruzeiro na próxima fase. Na ida, em BH, empate em 1 a 1. A volta será no Maracanã, nesta quarta-feira, 19/8.

Onde assistir

O canal Paramount transmite esta partida a partir das 21h30 (de Brasília).

Como chega o Tolima

O Tolima se classificou em segundo lugar no Grupo B, arrancando a vaga num empate dramático com o Universitario, fora de casa, no Peru. Assim, terminou atrás do líder Coquimbo Unido. O time não joga desde 8/8 e, no pós-Copa, vem de quatro vitórias e duas derrotas. O técnico Sebastián Oliveros, que entrou no fim de junho, terá a possibilidade de contar com os reforços que chegaram no segundo semestre, como o goleiro Ortega e o atacante Cabezas Hurtado. Apesar de não confirmar a escalação, é provável que ele entre em campo no 4-4-2, com Parra fazendo dupla com Hurtado e seu principal municiador, Flórez, trabalhando como garçom para os dois companheiros de frente. Isso porque ele deve trabalhar com dois volantes de marcação, Guzmán, um dos destaques do time e que renovou o contrato, e Martínez.

Os dirigentes do Tolima pedem que os torcedores levem doações de água, artigos de higiene e alimentos ao estádio para as vítimas do terremoto. O epicentro foi departamento de Chocó (a 360km) da sede do Tolima. Em números oficiais do governo foram 273 mortos, 3.824 feridos e 377 desaparecidos

Como chega o Del Valle

O Del Valle vive um ótimo momento. Afinal, lidera o Equatoriano, está nas quartas de final da Copa do Equador e se saiu muito bem na fase de grupos da Libertadores, quando terminou em primeiro lugar no Grupo H, à frente do Rosario Central. Para se ter uma ideia, ganhou seus últimos 13 jogos, incluindo duelos pela Libertadores, pelo Campeonato Equatoriano e pela Copa do Equador. Além disso, o técnico Argentino Joaquín Papa terá força máxima, incluindo o atacante Darío González, que fez seis gols na Libertadores e, aos 33 anos, está em grande fase.

Joaquín Papa diz que não vê o Del Valle como favorito. Mas pede cautela.

“Encaramos o jogo com a mesma esperança de sempre, com vontade de fazer uma grande partida e fechar bem em casa”, disse o treinador.

TOLIMA X INDEPENDIENTE DEL VALLE

Oitavas de final da Libertadores (Ida)

Data e horário: 18/8/2026, 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Manuel Toro, Ibagué (COL)

TOLIMA: Miguel Ortega; Cristian Arrieta, Jan Angulo, Yordan Osorio e Junior Hernández; Martínez, Guzmán, Luis Sánchez e Flórez; Parra e Hurtado.

Técnico: Sebastián Oliveros.

DEL VALLE: Quintana; Romero, Andy Velasco, Viacava e Loor; Alcívar, Hugo Quintana e Briones; Aron Rodríguez, Emerson Pata e Carlos González. Técnico: Joaquín Papa.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)

Auxiliares: Rafael Alves e Luanderson Lima (Brasil)

VAR: Daniel Nobre (BRA)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.