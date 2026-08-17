Patrocinadora propõe ampliar proposta para ajudar Corinthians a manter Depay

A Fatal Fans, patrocinadora do Corinthians, pretende aumentar a proposta para ajudar o clube na tentativa de renovar o contrato do atacante Memphis Depay. Assim, o diretor de negócios da empresa, Samuel Ongaratto, afirmou que a empresa apresentou inicialmente R$ 5 milhões e colocou o valor à disposição do clube para auxiliar na negociação. A informação é do portal “Uol”.

No entanto, a empresa propõe igualar o valor investido por outros patrocinadores, até o limite de R$ 10 milhões. Dessa forma, a marca pode elevar a contribuição, além dos valores pagos pelas outras marcas.

Além disso, o diretor destacou que o dinheiro adicional não exige nenhuma contrapartida do Corinthians. De acordo com o profissional, os até R$ 5 milhões extras terão destinação exclusiva para a renovação do contrato do holandês.

“A gente acha que é um momento de promover a união entre torcida e patrocinadores para que se alcance esse objetivo. […]. A gente já botou uma oferta de R$ 5 milhões e agora estamos disponibilizando mais R$ 5 milhões para ajudar nesta renovação. E não tem nenhuma contrapartida”, disse Samuel Ongaratto, diretor de negócios da Fatal Fans ao portal “Uol”.

Por fim, o diretor também pediu a participação de outras empresas na iniciativa. Ele citou os patrocinadores do Timão e a Nike e pediu que os torcedores comuniquem as marcas sobre a proposta. Ao final, Ongaratto reforçou o desejo de alcançar o objetivo e afirmou: “Vai, Corinthians!”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.