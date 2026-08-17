Botafogo se aproxima da renovação com Montoro

Um dos destaques do Botafogo desde o ano passado, Montoro está perto de renovar o contrato com o Botafogo. O meia argentino ampliará o vínculo até 2031, afirma o canal “Glorioso Play”. As duas partes podem, assim, concretizar a assinatura nesta semana. O jogador terá um aumento salarial com o novo contrato.

Cria do Vélez Sarsfield (ARG) e apontado como uma das grandes joias do futebol argentino, Montoro chegou ao Mais Tradicional em junho de 2025, antes do Mundial de Clubes da Fifa. Na ocasião, o Monstrinho assinou compromisso até o fim de 2029.

A diretoria do Glorioso considera o meia de 19 anos como um grande ativo do clube para uma venda futura.

Segundo o site “Transfermarkt”, especialista no mercado da bola, o garoto é o segundo jogador mais valioso do plantel alvinegro. Montoro é avaliado em 10 milhões de euros (R$ 60,2 milhões) e só fica atrás do volante Danilo, cujo preço chega a 32 milhões de euros (R$ 192,7 milhões).

Montoro, nesta temporada registra 34 jogos pelo Botafogo, com dois gols e três assistências.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.