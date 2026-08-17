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Palco da decisão do Palmeiras na Libertadores tem tecnologia do Brasil

Palco da decisão do Palmeiras na Libertadores tem tecnologia do Brasil
Palco da decisão do Palmeiras na Libertadores tem tecnologia do Brasil -

Nesta quarta-feira (19), Palmeiras e Cerro Porteño decidem o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores em Assunção, no Paraguai. A partida marca o quarto confronto entre as duas equipes apenas nesta edição do torneio. O palco da decisão, o Estádio General Pablo Rojas, já foi sede de edições da final da Sul-Americana em 2019 e 2024. Com auxílio de torcedores na reforma e implementação de tecnologia brasileira, o local, que também passou a ser conhecido como “La Nueva Olla”, ganhou o posto de mais moderno do Paraguai.

Reinaugurado em 2017, após passar por uma ampla reforma, o estádio se transformou em símbolo de infraestrutura esportiva no Paraguai. O projeto renovou completamente o local, com modernização das arquibancadas e dos espaços internos. Entre os diferenciais, está a tecnologia desenvolvida pela Imply, empresa brasileira responsável pela implementação de soluções voltadas para a operação do estádio e para a experiência dos torcedores. No local, a empresa forneceu equipamentos como modernos painéis de led e sistemas de gerenciamento de acesso de última geração.

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“A tecnologia deixou de ser um diferencial e passou a ser um elemento essencial na gestão das arenas esportivas. O La Nueva Olla é um exemplo de como a inovação pode transformar a experiência do público e elevar o padrão da infraestrutura do futebol no Paraguai. O acesso às arenas se tornou mais eficiente e o torcedor também passou a ter uma experiência melhor dentro do estádio”, afirma Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply.

No entanto, a transformação do estádio não aconteceu apenas por meio de investimentos financeiros. A reforma contou com a participação direta da torcida. Ao todo, 40 integrantes da principal organizada do Cerro Porteño atuaram de forma voluntária nas obras, ajudando a reconstruir um dos principais patrimônios do clube paraguaio. A identificação entre torcida e estádio ajuda a explicar a atmosfera criada no local em noites de Libertadores. E o retrospecto recente contra o Palmeiras também aumenta a confiança dos paraguaios para o confronto decisivo.

Nos três encontros anteriores entre as equipes nesta edição da competição, o Palmeiras ainda não conseguiu vencer o adversário. Até o momento, foram dois empates e uma derrota, um cenário que serve de alerta para a equipe comandada por Abel Ferreira.

Se o retrospecto recente favorece o Cerro Porteño, o histórico do Palmeiras no “La Nueva Olla”, em outras temporadas, aponta para um cenário diferente. Desde a reinauguração do estádio, o clube paulista disputou outras quatro partidas no local e mantém um bom aproveitamento. Em 2018 e 2025, o Palmeiras venceu o Cerro Porteño por 2 a 0. Já em 2022 e 2023, o time alviverde conquistou vitórias por 3 a 0.

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