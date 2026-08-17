Palco da decisão do Palmeiras na Libertadores tem tecnologia do Brasil

Nesta quarta-feira (19), Palmeiras e Cerro Porteño decidem o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores em Assunção, no Paraguai. A partida marca o quarto confronto entre as duas equipes apenas nesta edição do torneio. O palco da decisão, o Estádio General Pablo Rojas, já foi sede de edições da final da Sul-Americana em 2019 e 2024. Com auxílio de torcedores na reforma e implementação de tecnologia brasileira, o local, que também passou a ser conhecido como “La Nueva Olla”, ganhou o posto de mais moderno do Paraguai.

Reinaugurado em 2017, após passar por uma ampla reforma, o estádio se transformou em símbolo de infraestrutura esportiva no Paraguai. O projeto renovou completamente o local, com modernização das arquibancadas e dos espaços internos. Entre os diferenciais, está a tecnologia desenvolvida pela Imply, empresa brasileira responsável pela implementação de soluções voltadas para a operação do estádio e para a experiência dos torcedores. No local, a empresa forneceu equipamentos como modernos painéis de led e sistemas de gerenciamento de acesso de última geração.

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“A tecnologia deixou de ser um diferencial e passou a ser um elemento essencial na gestão das arenas esportivas. O La Nueva Olla é um exemplo de como a inovação pode transformar a experiência do público e elevar o padrão da infraestrutura do futebol no Paraguai. O acesso às arenas se tornou mais eficiente e o torcedor também passou a ter uma experiência melhor dentro do estádio”, afirma Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply.

No entanto, a transformação do estádio não aconteceu apenas por meio de investimentos financeiros. A reforma contou com a participação direta da torcida. Ao todo, 40 integrantes da principal organizada do Cerro Porteño atuaram de forma voluntária nas obras, ajudando a reconstruir um dos principais patrimônios do clube paraguaio. A identificação entre torcida e estádio ajuda a explicar a atmosfera criada no local em noites de Libertadores. E o retrospecto recente contra o Palmeiras também aumenta a confiança dos paraguaios para o confronto decisivo.

Nos três encontros anteriores entre as equipes nesta edição da competição, o Palmeiras ainda não conseguiu vencer o adversário. Até o momento, foram dois empates e uma derrota, um cenário que serve de alerta para a equipe comandada por Abel Ferreira.

Se o retrospecto recente favorece o Cerro Porteño, o histórico do Palmeiras no “La Nueva Olla”, em outras temporadas, aponta para um cenário diferente. Desde a reinauguração do estádio, o clube paulista disputou outras quatro partidas no local e mantém um bom aproveitamento. Em 2018 e 2025, o Palmeiras venceu o Cerro Porteño por 2 a 0. Já em 2022 e 2023, o time alviverde conquistou vitórias por 3 a 0.

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