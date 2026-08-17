Recoleta x Boca Juniors: onde assistir, escalações e arbitragem

Na próxima terça-feira (18), Recoleta e Boca Juniors determinam um dos classificados para as quartas de final da Sul-Americana. Neste momento, os argentinos tem vantagem importante de 3 a 1, no confronto de ida. Quem passar, enfrenta o qualificado de São Paulo e Bolívar (1 a 1, na ida, em La Paz).

Onde assistir

O embate marcado para ocorrer no Defensores del Chaco, em Assunção, tem exclusividade no Brasil do serviço de streaming Paramount+.

Como chega o Recoleta

Diante da relevância histórica do jogo desta semana, o compromisso local do Recoleta, no fim de semana, teve escalação diferente da habitual. Frente ao 2 de Mayo, na quinta rodada do Clausura no Paraguai, a equipe do técnico Jorge González poupou diversos titulares em compromisso onde Los Canarios perderam por 2 a 1. Apesar do revés, o time do bairro homônimo de Assunção ocupa a quinta posição do torneio, com sete pontos. A saber, são seis unidades de distância justamente para seu último algoz, o 2 de Mayo, que lidera o torneio.

Como chega o Boca Juniors

É bem verdade que a dianteira boquense tem sua relevância na busca pelo avanço continental. Todavia, o confronto decisivo é marcado (ao menos, antes da bola rolar) por diversas baixas do lado argentino. Isso porque, logo depois do triunfo no Campeonato Argentino por 3 a 1, sobre o Platense, três nomes do plantel apresentaram problemas musculares. São eles o zagueiro Marco Pellegrino, o lateral-direito Leandro Lozano e o astro Leandro Paredes. Por outro lado, Enner Valencia, contratação efetivada na atual janela de transferências, foi relacionado pela primeira vez e pode fazer sua estreia com a camisa do Boca.

RECOLETA x BOCA JUNIORS

Sul-Americana – Oitavas de final (Jogo de Volta)

Data e horário: 18/08/2026 (terça-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)

RECOLETA: Ferreira; Medina, Marotta, Cardozo e Ríos; Falcón, Franco, Domínguez e Barreto; González e Charpentier. Técnico: Jorge González.

BOCA JUNIORS: Montero; Gorosito, Di Lollo, Ayrton e Blanco; Delgado, Belmonte e Ascacibar; Flores, Aranda e Merentiel. Técnico: Rodolfo Arruabarrena.

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Assistentes: Martin Soppi (URU) e Mathias Muniz (URU)

VAR: Leodán González (URU)

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