Atlas “complica” negociação entre Racing e Santos por Adonis Frías

O Santos negociava com o Racing, da Argentina, a saída do zagueiro Adonis Frías em uma operação que levaria o lateral-direito Martirena ao clube paulista. No entanto, o Atlas, do México, entrou no páreo e apresentou uma proposta de compra por Adonis e ofereceu ao jogador um salário superior ao previsto no negócio com os argentinos. A informação é do Diário do Peixe.
Assim, o Santos trabalha com a possibilidade de negociar em definitivo o zagueiro Adonis Frías com o clube mexicano. O Peixe, aliás, estabeleceu 4 milhões de dólares como valor para a venda do argentino.
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Neste momento, a negociação ainda não foi definida, mas o cenário é favorável ao clube mexicano. Adonis avalia a proposta do Atlas e, caso escolha a transferência para o futebol mexicano, Martirena seguirá jogando pelo Racing.
O Santos aguardava a chegada do jogador de 25 anos em um empréstimo cedido pelo Racing como parte da negociação por Adonis. O zagueiro, aliás, ficou fora no jogo da vitória diante do Vasco, em São Januário.
O impasse alterou os planos financeiros do Santos. Antes focado em pagar R$ 12 milhões ao Monaco para derrubar o transfer ban e inscrever Martirena, o clube esfriou a urgência após o travamento das conversas. Sem reforços engatilhados, a diretoria deve usar o montante para quitar débitos internos.
A rota, contudo, pode mudar caso a negociação com o volante Alexsander, do Atlético-MG, ganhe tração. Se acertar com o atleta ou fechar com outro nome, a cúpula santista voltará a priorizar o acerto com os franceses para liberar novos registros na CBF.
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