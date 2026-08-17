Rodrygo deve voltar a treinar no campo pelo Real Madrid em setembro

Rodrygo está perto de voltar às atividades em campo pelo Real Madrid. O atacante, que se recupera de uma grave lesão no joelho direito, deverá pisar no gramado com o grupo de jogadores em setembro, no mês que vem. As informações são do portal “ge”.

O jogador sofreu ruptura de ligamento e de menisco no joelho direito em março, em um jogo contra o Getafe, pelo Campeonato Espanhol. A previsão é que o brasileiro só consiga voltar a participar de um jogo no ano que vem. Por conta dessa lesão, ele ficou fora da Copa do Mundo.

Nos últimos quatro meses, Rodrygo seguiu uma rotina intensa de fisioterapia, reabilitação e trabalhos físicos na academia. O avanço é evidente: ele já caminha normalmente há algumas semanas e retomou parte da rotina fora dos campos. Durante esse período, participou de compromissos publicitários e também viajou aos Estados Unidos para acompanhar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Enquanto segue em tratamento, o brasileiro já voltou a frequentar o centro de treinamentos de Valdebebas. Ele se apresentou normalmente no início da pré-temporada comandada por José Mourinho, em 13 de julho.

Além disso, Rodrygo ganhou ainda mais importância no elenco do Real Madrid. Isto porque, com a saída de Dani Carvajal, ele passou a ocupar a quarta posição na hierarquia de capitães da equipe, atrás apenas de Federico Valverde, Vini Jr e Thibaut Courtois.

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