Internacional acerta contratação do atacante Antonio Sanabria

O Internacional encaminhou mais um movimento importante no mercado da bola nesta segunda-feira (17). A diretoria colorada acertou a contratação em definitivo do centroavante paraguaio Antonio Sanabria, que pertencia à Cremonese, da Itália. O acordo verbal entre as partes já está selado e restam apenas detalhes burocráticos para a oficialização.

O atacante tem viagem programada da Itália para o Brasil nesta terça-feira (18). Em Porto Alegre, o atleta realizará os exames médicos de rotina antes de assinar o vínculo com o clube gaúcho. Os valores da transferência e o tempo exato do contrato ainda não foram divulgados pelas equipes.

Bagagem europeia e experiência de Copa do Mundo

Aos 30 anos, Sanabria soma ampla rodagem no futebol internacional e presenças frequentes na seleção do Paraguai, equipe pela qual disputou a Copa do Mundo de 2026. O jogador chega ao Beira-Rio com o status de reforço de peso para qualificar as opções do setor ofensivo do Colorado na temporada.

Formado nas categorias de base do Barcelona, o centroavante construiu a maior parte da sua trajetória profissional nos gramados da Europa. Além do futebol espanhol, onde defendeu Sporting Gijón e Real Betis, o paraguaio teve longa passagem pelo futebol italiano atuando por Sassuolo, Roma, Genoa e Torino antes de chegar à Cremonese.

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