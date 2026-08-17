Em confronto direto contra o Z4, Internacional cede empate ao Remo

No jogo que encerrou a 23ª rodada do Brasileirão, Internacional e Remo entregaram entretenimento para aqueles que decidiram assistir ao jogo na noite desta segunda-feira (17). O Inter saiu na frente logo aos três minutos com Carbonero, mas após desperdiçar grandes oportunidades, o destino foi cruel. No último minuto, Vitor Bueno marcou de falta e decretou o empate em 1 a 1 no Beira-Rio.
Com o resultado, o Internacional não conseguiu desgarrar da zona de rebaixamento, mas segue como o primeiro time fora do Z4, com um ponto de vantagem para o Mirassol – 24 a 23. Do outro lado, o Remo “segurou” um rival direto e segue a um ponto de deixar a zona de rebaixamento.
Inter em vantagem
Antes mesmo que o Remo pudesse adotar sua estratégia de se fechar e apostar nos erros do Internacional para assustar, o Internacional aproveitou para abrir o placar no Beira-Rio. Matheus Bahia recebeu em profundidade e fez um cruzamento perfeito para dentro da área. Carbonero se livrou da marcação e apareceu sozinho para finalizar de primeira e balançar as redes para o Colorado.
Chances perdidas
Ainda no primeiro tempo, o Internacional teve pelo menos mais duas grandes chances de ampliar o marcador e ir com uma vantagem ainda maior para os vestiários. Na primeira, Carbonero foi quem saiu cara a cara com Marcelo Rangel e na hora de cavar, acabou jogando a bola para fora. Já nos minutos finais da etapa inicial, Alan Patrick deixou Bruno Henrique na cara do gol, mas o volante acabou desperdiçando e chutando em cima do goleiro Marcelo Rangel.
Remo se solta
Já no segundo tempo, o Remo se viu na necessidade de se lançar ao ataque para buscar um empate e levou um certo perigo ao gol de Matheus Cunha. Sempre pelo alto, o time paraense tentou buscar um empate e Tchamba, de cabeça, perdeu uma boa chance. Nos minutos finais, Alef Manga, da entrada da área, também teve uma oportunidade, mas jogou por cima do gol.
Empate heroico no fim
No último minuto de jogo no Beira-Rio, o Remo conseguiu buscar o tão sonhado empate para conquistar um pontinho para colocar na bagagem para Belém. Em uma falta boba marcada na intermediária, o Leão teve a chance derradeira. Na cobrança, Vitor Bueno acertou um lindo chute e contou um leve desvio no meio do caminho para marcar o gol que selou o empate aos 49 minutos do segundo tempo. Tudo igual no apagar das luzes no Beira-Rio.
Próximos compromissos
Na próxima rodada, o Internacional novamente joga no Beira-Rio, e dessa vez recebe o Atlético-MG, no sábado, dia 22, às 18h30. No mesmo dia, o Remo mais uma vez joga fora de casa, e dessa vez diante do Fluminense, no Maracanã, às 16h (de Brasília).
INTERNACIONAL 1×1 REMO
Campeonato Brasileiro – 23ª rodada
Data e Horário: 16/08/2026, 20h (de Brasília)
Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
Público: 29.614 pessoas.
Renda:
Gols: Carbonero (3’/1ºT, 1-0); Vitor Bueno (49’/2ºT, 1-1)
INTERNACIONAL: Matheus Cunha, Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique (Paulinho, 19’/2ºT) e Alan Patrick (Calebe, 19’/2ºT); Carbonero (Alerrandro, 30’/2ºT), Bernabei (Allex, 42’/2ºT) e Vitinho (Felix Torres, 42’/2ºT).. Técnico: Paulo Pezzolano
REMO: Marcelo Rangel, Marcelinho (Galeano, intervalo), Zé Ivaldo, Marllon (David Braga, 38’/2ºT) e Duplexe Tchamba; Leonel Picco (Vitor Bueno, intervalo), Zé Ricardo e Zé Welison (Patrick, 19’/2ºT); Yago Pikachu, Jajá (Alef Manga, 19’/2ºT) e Gabriel Taliari. Técnico: Léo Condé.
Árbitro: Edina Alves Batista (SP)
Auxiliares: Neuza Ines Back e Marcia Bezerra Lopes Caetano
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior
Cartões amarelos: Matheus Bahia (INT); Marllon, Jajá, Zé Ricardo, Vitor Bueno (REM)
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